Vừa cưới được 1 năm đã muốn ly hôn vì mùi hôi "vùng kín" của vợ

Bác sĩ Hoàng Sầm – Viện trưởng Viện Y học Bản địa Việt Nam - chia sẻ về một trường hợp mới cưới vợ được gần 1 năm nhưng đã đòi ly hôn vì một lý do rất tế nhị ở người vợ của mình. Người đàn ông tâm sự: "Tôi không thể chịu nổi mùi hôi của cô ấy. Tôi cảm thấy mất cảm xúc và ngại 'gần gũi'".

Sau khi đi khám, bác sĩ phát hiện người vợ mắc bệnh viêm âm đạo nhưng không được điều trị đúng cách khiến bệnh kéo dài và "cô bé" ngày càng nặng mùi.

Theo bác sĩ Sầm, viêm âm đạo là một bệnh phụ khoa phổ biến thường gặp ở nữ giới từ 15 - 49 tuổi. Ư ớc tính có khoảng 75% phụ nữ Việt Nam đã từng bị viêm âm đạo và c ó tới 50% trong số đó sẽ bị tái nhiễm trong vòng từ 3 - 6 tháng.

Viêm âm đạo thường xảy ra sau chu kỳ kinh nguyệt với các triệu chứng như có mùi hôi, tanh kèm ra nhiều khí hư. Nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này là do nhiễm một số loại nấm, trực khuẩn, vi khuẩn, vi trùng,...

Viêm âm đạo là một yếu tố bất lợi của thai kỳ vì có thể gây ra viêm nội mạc tử cung, sảy thai, sinh non.

Viêm âm đạo có thể gây ra mùi hôi tại vùng kín. Ảnh minh hoạ.

Theo BS Sầm, nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng nhiễm khuẩn âm đạo có thể lây lan qua đường tình dục, đặc biệt với chủng vi khuẩn Gardnerella.

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – Trung tâm Y tế lao động Thái Hà - cũng chia sẻ về một trường hợp khác có mùi bất thường ở âm đạo. Đó là chị Nguyễn Thị H. (sinh sống tại Thanh Oai, Hà Nội). Chị H. kể, sau cưới vài tháng, chị luôn lo lắng, không hiểu vì sao 'vùng kín' của mình tự dưng có mùi tanh, ngai ngái, nhất là sau mỗi lần gần gũi chồng. Dù có vệ sinh sạch thế nào, chị vẫn luôn bị ám ảnh về mùi khó chịu này và giảm hứng thú "yêu".

Tuy nhiên, khi đi khám, bác sĩ cho biết cơ thể chị H. hoàn toàn bình thường, không mắc bất cứ bệnh lý nào.

Theo bác sĩ Dung, mỗi người có một mùi đặc trưng riêng và trong tình dục đó là một "kích thích tố" rất mạnh.

Mùi sinh dục thường ảnh hưởng bởi dịch tiết âm đạo, nội tiết, mồ hôi và các nguồn bên ngoài khác như nước tiểu, phân,...

Ngoài ra, vùng kín nặng mùi cũng có thể do một số loại thức ăn mà chúng ta tiêu thụ; do rò âm đạo, trực tràng hoặc bàng quang (thường gặp sau sinh đẻ), chấn thương hay do phẫu thuật.

