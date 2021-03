"Vua bóng đá" Pele đang phải vật lộn với căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn tới tự sát

Theo wikipedia năm 1977, truyền thông Brazil đưa tin rằng Pele đã phải cắt bỏ thận phải. Vào tháng 11 năm 2012, Pele đã trải qua một ca phẫu thuật không thành công. Tháng 12 năm 2017, Pele xuất hiện trên chiếc xe lăn tại lễ bốc thăm World Cup 2018 tại Mokva, nơi ông chụp hình cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố danh thủ Diego Maradona.



Một tháng sau, lễ bốc thăm World Cup 2018 ông suy sụp vì kiệt sức và được đưa đến bệnh viện. Năm 2019, sau khi nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu, Pele đã trải qua phẫu thuật gắp sỏi thận.

Vào tháng 2 năm 2020, Edinho (con trai Pele) đã thông báo rằng Pele không thể tự đi lại và không muốn ra khỏi nhà, cho rằng tình trạng yếu ớt của ông là do thiếu hồi phục sau ca phẫu thuật hông.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố trên trang tin thể thao Globoesporte.com, Edinho cho biết cha anh "khá vất vả về khả năng di chuyển và điều đó khiến ông ấy bị trầm cảm".

Được biết từ năm 2014, "Vua bóng đá" Pele đã phải vật lộn khá vất vả với căn bệnh viêm đường tiết niệu.

"Vua bóng đá" Pele phải di chuyển bằng xe lăn sau nhiều lần phẫu thuật.

Theo GS.TS Cao Tiến Đức, Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần và Tâm lý y học, khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) rất nhiều trường hợp bị mắc trầm cảm thương tổn do bệnh cơ thể. Trầm cảm do bệnh cơ thể thường sẽ không điển hình như trầm cảm nội sinh.

Người bị trầm cảm do bệnh cơ thể cũng có các triệu chứng như: buồn rầu, nét mặt đơn điệu, ánh mắt chậm chạp, lơ đãng, mất sự quan tâm thích thú của mình trước đây.

Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như: ăn không thấy ngon miệng, thường xuyên mất ngủ, ngại giao tiếp và đến nơi đông người vì thiếu tự tin…

Ở mức độ nặng người bệnh sẽ luôn luôn mang ý tưởng hành vi tự sát ở trong đầu.

Theo các nghiên cứu người ta ước lượng trầm cảm xảy ra ở 14-56% bệnh nhân bị bệnh cơ thể.

Một số bệnh cơ thể có thể gây ra những triệu chứng trầm cảm hoặc làm tăng nguy cơ xuất hiện trầm cảm như:

- Parkinson, Huntington, đột quỵ, sa sút tâm thần, u não, chấn thường đầu, động kinh, chứng sơ cứng lan tỏa.

- Những bệnh nội tiết như tăng và giảm tuyến thượng thận, tăng và giảm tuyến giáp, tăng và giảm tuyến cận giáp, suy buồng trứng và tinh hoàn, suy tuyến yên.

- Rối loạn tim mạch như: nhồi máu cơ tim, bệnh lý cơ tim, suy tim.

- Những rối loạn chuyển hóa và huyết học: thiếu vitamin B12, giảm natri trong máu, tăng calcium trong máu, thiếu máu, bệnh bạch cầu.

- Những bệnh nhiễm virus khác: Viêm gan, bạch cầu đơn nhân, AIDS)…

- Bệnh lý tự miễn: bệnh Lupus đỏ hệ thống

- Ung thư

Ngoài ra việc sử dụng một số loại thuốc ức chế giao, những thuốc lợi tiểu, thuốc chống virus… cũng là yếu tố gây ra trầm cảm.

Trầm cảm nếu xảy ra cùng với một bệnh cơ thể được điều trị phối hợp liệu pháp tâm lý kết hợp với thuốc.

GS.TS Cao Tiến Đức cho hay: "Ở người già tỷ lệ mắc trầm cảm cũng tăng lên. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh trầm cảm. Nhưng đa phần là do sang chấn tâm lý, đây là do tâm lý bị chấn động bởi một "cú sốc" nào đó ở trong cuộc sống hoặc do phải làm việc trong một môi trường áp lực kéo dài quá sức chịu đựng..."