Vụ "xử ép" trùm giang hồ Chín Xuân khai trong vụ đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Cần Thơ là gì?

Ngày 28/3, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ vụ đại ca giang hồ Trần Công Xuân (còn gọi Chín Xuân, 52 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) chủ mưu vụ phóng hoả, đốt nhà.



Trùm giang hồ Chín Xuân bị cáo buộc là nghi phạm chủ mưu trong vụ đổ xăng đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an Q.Thốt Nốt, Cần Thơ vào ngày 30/9/2020, tại P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt.

Thông tin mới nhất về nguyên nhân ông trùm giang hồ Chín Xuân cho đàn em đốt nhà Đội trưởng Đội CSHS , trên Báo Thanh Niên hôm nay cho biết, do Xuân nghĩ rằng bị thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng CSHS "xử ép", cố tình khởi tố đàn em của mình nên Xuân bực tức, gây án.

Ông 'trùm xã hội đen’ Chín Xuân bị bắt vào tối 26/3 - Ảnh: CACC

Cụ thể, trước đó, đàn em của Chín Xuân tên T. đi nhậu ở một quán thuộc quận Thốt Nốt rồi xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác.

Cậy là đàn em của ông trùm Chín Xuân, T. lấy ly uống bia đập vào mặt người thanh niên này gây thương tích 27%.

Sau khi biết đàn em gây thương tích cho người khác, Xuân liền huy động đệ tử đến nhà nạn nhân xin lỗi, bồi thường tiền thuốc cùng lời đe doạ ép nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T. Do lo sợ nên nạn nhân đồng ý rút đơn.

Tuy nhiên, Cơ quan điều cho rằng với thương tích giám định đến 27% và hành vi đập ly vào mặt nạn nhân là hình vi côn đồ nên đã khởi tố, bắt giam T.

Từ đó, Chín Xuân cho rằng Cơ quan điều tra Q.Thốt Nốt, cụ thể là thiếu tá Hồ Đình Huyên đã "xử ép", cố tình khởi tố đàn em của mình, dù nạn nhân đã rút đơn truy cứu nên thù hận và tìm cách trả thù.

Trước đó, vào tối 30/9/2020, Xuân cho đàn em mang can xăng 10 lít đổ trước nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt, rồi phóng hoả. Vụ việc gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ.

Công an thành phố đã trích xuất toàn bộ camera để truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên gây khó khăn trong điều tra.

Đến ngày 11/3/2021 vừa, CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải (tự Hải Trọc, 33 tuổi), tất cả cùng ngụ quận Thốt Nốt.

Sau đó, cơ quan CSĐT tiếp tục triệu tập Trịnh Thanh Tú (còn gọi là "Tú hí", 30 tuổi), người chuyên nuôi gà đá cho Chín Xuân lên làm việc. Thông tin Vietnamnet cho biết, ngày 24/3, trong lúc làm việc với điều tra viên, Tú xin phép ra phía sau để đi vệ sinh. Lúc này, Tú thấy con dao để trong bếp nhà ăn nên bất ngờ lấy tự đâm vào người gây thương tích nhằm cản trở việc lấy lời khai.

Tú sau đó đã được đưa vào bệnh viện điều trị với vết thương nhẹ, khâu 2 mũi.

Quá trình điều tra, Hải và Nguyên khai nhận đã thực hiện hành vi phóng hoả đốt nhà của Thiếu tá Hồ Đình Huyên, do sự chỉ đạo của đối tượng Xuân.

Ngày 26/3, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Xuân.

(Tổng hợp)