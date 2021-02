Vụ xe biển xanh lấn làn: Giám đốc Công an An Giang chỉ đạo mời tài xế đến để xác minh

Theo tin từ báo Giao thông, liên quan vụ xe biển số xanh được cho là của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang lấn làn đi ngược chiều đường trong lúc đang ùn tắc, ông Trần Tiến Hiệp (Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang) xác nhận có vụ việc.

Nguồn trên nói, người điều khiển xe là lái xe của Chi cục.



Ông Hiệp cho biết trên báo Giao thông, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, ông cùng với một Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh An Giang đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi lễ khởi công một dự án diễn ra vào sáng mai tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Khi xe đi đến khu vực xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thì xảy ra kẹt xe.

"Do công việc rất gấp, kịp để đi về rước đoàn của Trung ương vào nên tài xế mới có bảng xin ưu tiên để trước xe để cố gắng xin đi nhanh. Ai đó đã chụp hình quay phim từ phía sau", báo Giao thông dẫn lời ông Hiệp.



Ông Hiệp cũng bày tỏ: "Mong mọi người thông cảm, trống phía bên trái, cũng tranh thủ, không sợ không kịp thời gian đi công việc chung".

Tối nay, theo báo điện tử Pháp luật TP.HCM, Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông mời tài xế đến làm việc, xác minh.

"Qua đoạn clip thể hiện tài xế điều khiển xe lấn làn ngược chiều đã vi phạm luật giao thông. Quan điểm của công an là xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Lỗi của tài xế mức độ nào thì xử phạt đến đó. Nếu quá trình xác minh tài xế chạy theo chỉ đạo của lãnh đạo thì Công an sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý kỷ luật cán bộ quy định", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Đại Tá Nơi.

Về thông tin lãnh đạo Chi cục giải thích khi xe có gắn bảng ưu tiên, Đại tá Nơi cho biết: "Trường hợp nào phương tiện được chạy ưu tiên đều được quy định cụ thể; phải có cảnh sát giao thông dẫn đường, có phân luồng, phân tuyến của cảnh sát giao thông và chạy theo hiệu lệnh… không phải xe biển xanh muốn chạy ra sao thì chạy".

(Tổng hợp)