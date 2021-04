Vụ xây chuồng bò gần 13 tỷ đồng: Khởi tố Nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ngày 20/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải - Nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An với 2 tội danh gồm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Trước đó, ngày 21/7/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An trong thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An năm 2019.

Công an khám xét nhà ở của bị can Lương Thanh Hải (áo trắng). (Ảnh: CAND).

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 4 bị can, gồm: Kim Văn Bốn, Chuyên viên, Công chức Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, về tội " Tham ô tài sản; Nguyễn Tâm Long, Phó phòng phụ trách Phòng chính sách dân tộc về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, công an cũng khởi tố Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh - Phó giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chuồng bò được xây dựng trong đề án.

Được biết, các bị can bị khởi tố trên là những người tham gia lập kế hoạch nhiều hạng mục tại Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An. Trong đó có việc "đưa nhầm" 45 hộ với 231 nhân khẩu người Thái, người Khơ Mú thành người Ơ Đu ở bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, trong đề án này có hạng mục xây dựng 67 chuồng bò trị giá gần 13 tỷ đồng. Trong đó có những chuồng bò được đầu tư lên đến gần 260 triệu đồng với nhiều dấu hiệu sai phạm và khiến dư luận xôn xao về giá trị thực của những chiếc chuồng bò này.

Tiếp tục mở rộng vụ án xảy ra Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra làm rõ hành vi sai phạm của ông Lương Thanh Hải - nguyên Trưởng ban, Ban dân tộc tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Trước đó cơ quan công an đã khởi tố 2 cán bộ trong Ban Dân tộc tỉnh và 2 người là giám đốc và phó giám đốc công ty Văn Sơn thực hiện dự án.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thanh Hải về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" và khám xét nơi ở bị can Lương Thanh Hải tại khối 17 (phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An).

Được biết, Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016. Đề án với mục tiêu là duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Ơ Đu như: xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng.

Ngoài ra, còn xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Ơ Đu. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề án này được chia thành 2 giai đoạn với tổng kinh phí là 120 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương 108 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Nghệ An 12 tỷ đồng. Dự án được triển khai ở 2 bản tại huyện Tương Dương (Nghệ An) gồm bản Đửa (xã Lượng Minh) và bản Văng Môn (xã Nga My).

Tuy nhiên, về sau Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phát hiện bản Đửa không có người dân tộc Ơ Đu nên phải đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rút ra khỏi danh sách được hỗ trợ phát triển.

Quá trình Đề án này được thực hiện, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều khuất tất, có dấu hiệu làm khống để trục lợi nên đã kịp thời vào cuộc điều tra để xử lý.