Vụ xác minh người đàn ông lái thử xe máy rồi phóng mất, bỏ lại bạn gái: Bất ngờ nơi tìm thấy chiếc xe

Liên quan đến đoạn clip một người đàn ông dẫn người yêu đi mua xe máy, sau đó lên xe đi thử rồi phóng mất, để lại bạn gái bơ vơ tại cửa hàng gây xôn xao mạng xã hội, ngày 30/8, anh Phạm Bá Quang (sinh năm 1995, chủ cửa hàng xe máy) cho biết đã tìm thấy chiếc xe.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online vào trưa ngày 30/8, anh Quang cho biết, chiếc xe máy bị người đàn ông lái đi đã được tìm thấy ở địa phận TP.Cần Thơ, cách Nghệ An hơn 1.500km.

Theo anh Quang, chiếc xe đã bị tháo lớp tem màu xanh và được ký gửi trong một xe giường nằm. Hiện anh Quang đang chờ chuyển xe về Nghệ An, còn tung tích người đàn ông chạy xe thì vẫn chưa được tìm thấy.

Công an phường Vinh Lộc cũng xác nhận đã nhận được đơn trình báo của anh Quang và đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiếc xe được tìm thấy ở TP.Cần Thơ. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Trước đó, anh Quang trình báo Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) về sự việc có một người đàn ông đến cửa hàng của anh, lái thử xe rồi bất ngờ phóng đi mất.

Theo trình báo của anh Quang, khoảng 9 giờ sáng 27/8, có một đôi nam nữ đến xem xe. Trước đó một ngày, cặp đôi này cũng đã ghé cửa hàng và liên lạc với nhân viên cửa hàng qua Zalo. Cả 2 lần đến cửa hàng, 2 người này đều xưng hô là "vợ - chồng" và không có biểu hiện bất thường.

Sau khi xem xe, người đàn ông đã lái chiếc xe máy nhãn hiệu Kawasaki Ninja 300 trị giá khoảng 50 triệu đồng của cửa hàng ra đường rồi phóng đi luôn, còn người phụ nữ ở lại.

Anh Quang sau đó gọi cho người đàn ông qua Zalo thì người này nói đang đi thử xe, rất hài lòng, đồng thời dặn chủ cửa hàng chuẩn bị giấy tờ để hoàn tất việc mua bán. Tuy nhiên, sau đó, vị khách không trở lại, anh Quang gọi điện thì không liên lạc được. Nận ra có khả năng đã bị lừa nên chủ cửa hàng giữ người phụ nữ lại.

Người đàn ông lái thử xe rồi phóng đi mất, bỏ lại người yêu bơ vơ ở cửa hàng.

Về phía người bạn gái bị bỏ lại cửa hàng, chị cho biết bản thân tên T.T. (SN 1988, ở xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), người đàn ông đi cùng là người yêu quen qua mạng từ nhiều tháng trước. Anh này giới thiệu tên Duy, quê ở Cà Mau, làm việc tại TP.HCM. Trước khi xảy ra sự việc ít ngày, anh Duy ra Nghệ An gặp gỡ gia đình chị T. và mượn điện thoại của chị này để giải quyết công việc.

Theo anh Quang thì chị T. không biết nhiều thông tin về người yêu cũng như việc trao đổi, mua bán xe giữa anh ta và cửa hàng. Sau sự việc, chị không biết người yêu đi đâu và không có cách gì liên lạc được.