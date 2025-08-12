Vụ vợ đi cà phê bắt gặp chồng đi với bồ, “tiểu tam” còn vẫy tay chào: Diễn biến tiếp theo khó lường

“Nếu gặp chồng đi với bồ, bạn sẽ làm gì?” - Không ai muốn rơi vào tình huống trớ trêu như vậy. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra và đây là sự việc đang viral trên MXH, khiến cư dân mạng bất bình vì thái độ của cặp đôi ngoại tình.

Các nhân vật trong câu chuyện này gồm vợ (tên viết tắt là P., đang sống ở Đà Nẵng), chồng - người nước ngoài và một cô gái được cho là người thứ ba. Trong đoạn khoảnh khắc do chị P. đăng tải, cô gái tình tứ thơm má người chồng ở quán cà phê, cho thấy mối quan hệ đặc biệt. Khi cả hai rời đi, cô gái quay lại vẫy tay cười với người đang quay clip.

Khi đăng clip lên MXH, người vợ viết: “Tình cờ gặp chồng đi cùng bồ, trước mặt cả con tôi và bồ còn vẫy tay chào đầy tự tin. Nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào? Tôi thật sự muốn nghe ý kiến mọi người”.

Khoảnh khắc đang viral trên MXH

Ngay sau khi được đăng tải, video đã viral với gần 4 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ sau 1 ngày. Netizen cũng để lại nhiều bình luận động viên người vợ và phản đối hành động của cặp đôi, nếu sự việc đúng như được đăng tải.

Nhiều người cũng cho rằng vấn đề không chỉ ở “tiểu tam” mà còn do người chồng khi anh ta không cần vợ con nữa thì mới ngang nhiên như vậy. Đồng thời, nhiều ý kiến khuyên người vợ nên làm việc với luật sư và cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi cho bản thân cũng như con cái.

Liên hệ với chủ nhân đoạn clip nói trên, chị P. khẳng định với chúng tôi rằng ở thời điểm hiện tại mình và chồng vẫn đang là vợ chồng hợp pháp, hoàn toàn chưa ly hôn.

Còn tình huống trong clip là mẹ con chị đi cà phê với một người bạn thì tình cờ gặp chồng và cô gái kia. Ban đầu họ không biết 2 mẹ con cũng có mặt ở quán nên ôm hôn nhau bình thường. Sau đó thấy mẹ con chị P. thì cô gái vẫy tay thách thức.

Theo chia sẻ của chị P., sau khi clip viral trên MXH thì vào rạng sáng 11/8, chồng và cô gái đã đến đập cửa đòi vào nhà. Trong clip được chị P. tiết lộ, cô gái xưng "mày - tao" và tuyên bố sẽ làm việc với cơ quan chức năng nếu không xóa clip viral kia.

Trước diễn biến này, chị P. quyết định làm việc với quản lý khu chung cư và gửi đơn lên cơ quan chức năng tại địa phương.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị P. cho biết 2 vợ chồng kết hôn từ năm 2016 và có con vào năm 2017. Theo chị P., mối quan hệ ngoài luồng của chồng diễn ra từ vài tháng trước. Chỉ 3 ngày sau khi họ hẹn hò, chị liên lạc với cô gái kia và nhận được câu trả lời: “Chị phải xin lỗi tôi khi gọi cho tôi vào ngày Chủ nhật. Đó là ngày tôi nghỉ ngơi”.

Khi vợ biết chuyện, chồng chị P. đã đi Huế để nói chuyện với cô gái và về xin lỗi vợ, thề thốt và van xin rằng mình đã thay đổi đồng thời xăm tên vợ con lên cánh tay để chứng minh. Nhưng sau đó, người chồng này vẫn tiếp tục qua lại với cô gái kia.

Hiện tại, chị P. dự định không tiếp tục mối quan hệ với chồng nữa nhưng muốn mọi thứ công bằng cho con: “Mình sẽ cố gắng ly hôn làm sao để đảm bảo an toàn và môi trường tốt cho con, để con đỡ tổn thương”.

Trong khi đó, người chồng và cô gái chưa có phản hồi nào về sự việc đồng thời cô gái khoá bảo vệ trang cá nhân.