Vụ việc đau lòng ở Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ trẻ

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà (SN 2002; trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Quá trình điều tra đã xác định bà Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V. (SN 2021).

Tuy nhiên, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn, cháu V. ở cùng Hà. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.

Chiều 6-11, Hà điều khiển xe máy chở cháu V. đến khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ). Tại đây, Hà đã dìm con trai xuống nước khiến cháu V. tử vong.

Bản thân Hà cũng có ý định gieo mình xuống Biển Hồ tự tử song bất thành. Sau đó, Hà vớt cháu V. lên rồi đi tìm người nhờ báo công an.