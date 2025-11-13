HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ việc đau lòng ở Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ trẻ

Đức Anh |

Người mẹ trẻ ở Gia Lai bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi có hành vi khiến con trai 3 tuổi tử vong tại khu vực Biển Hồ.

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà (SN 2002; trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Khởi tố vụ người mẹ gây ra cái chết cho con tại Biển Hồ - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thị Thu Hà đã bị khởi tố về hành vi giết người.

Quá trình điều tra đã xác định bà Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V. (SN 2021). 

Tuy nhiên, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn, cháu V. ở cùng Hà. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.

Chiều 6-11, Hà điều khiển xe máy chở cháu V. đến khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ). Tại đây, Hà đã dìm con trai xuống nước khiến cháu V. tử vong.

Bản thân Hà cũng có ý định gieo mình xuống Biển Hồ tự tử song bất thành. Sau đó, Hà vớt cháu V. lên rồi đi tìm người nhờ báo công an.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại