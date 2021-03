Vụ trộm chó bắn chết chủ nhà trong đêm: 3 "cẩu tặc" khai dùng ma túy trước khi gây án

Liên quan đến vụ kẻ trộm chó bắn chết chủ nhà, thông tin mới nhất tối 29/3, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang tạm giữ 3 nghi phạm có liên quan đến vụ trộm chó bắn chết chủ nhà.



3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi), Trần Văn Thuận (20 tuổi) và Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Thông tin trên Báo Báo vệ Pháp luật cho hay, theo lời khai của các nghi can, khoảng 20h ngày 26/3, Chơn và Thuận mang theo 1 balô, bên trong đựng nhiều dùng cụ để chích điện bắt trộm chó chạy đến nhà của Trầm tại ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, Trầm lấy thêm 1 xung điện tự chế, 1 bình điện đưa cho Chơn cất rồi cả 3 cùng sử dụng ma túy đá.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Người Lao Động)

Sau đó Trầm chở Chơn mang theo các dụng cụ nói trên chạy từ Đồng Tháp qua Long An, còn Thuận đi riêng một xe chạy theo sau.

Tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Trầm và Chơn đã dùng chĩa nối với xung điện chích và bắt được 2 con chó.

Đến khoảng 0h30' ngày 27/3, khi các đối tượng đi vào đường bờ kênh Ngọn, đến gần nhà ông Huỳnh Thanh Hải (Sn 1964, ở ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi) thì thấy con chó nhà ông Hải đang đi bên lề đường, nên Trầm chạy xe tới để Chơn chích điện khiến con chó nằm bất động.

Khi bọn chúng đang bỏ chó vào túi thì bị ông Hải và con trai phát hiện, chạy ra chặn giằng lại con chó.

Trong lúc giằng co, tay phải của Chơn mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây chĩa chích phần 2 đầu nhọn vào hông phải của ông Hải, nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất. Thấy vậy, Chơn bảo Trầm lấy xe máy bỏ trốn nhưng Trầm không đồng ý mà cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Hải không qua khỏi. Trầm bị Công an xã Vĩnh Lợi bắt giữ đưa về trụ sở công an.

Đối tượng Chơn gọi điện thoại cho Thuận chạy xe máy đến chở về Đồng Tháp trốn.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày thì cả 2 bị Công an huyện Tân Hưng phối hợp CSHS tỉnh và Công an Đồng Tháp bắt giữ khi đang trốn trong một nhà nghỉ ở huyện Tháp Mười.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 27/3, khi gia đình anh Huỳnh Tấn Thành đang ngủ thì nghe tiếng xe máy nổ bên ngoài cửa. Hai con chó nhà anh Thành nằm ở hiên nhà đang sủa ầm ĩ bỗng im bặt nên mọi người nghi đã có kẻ trộm chó nên bố anh đi ra ngoài sân.

Lúc này, bố con anh thấy có 2 đối tượng, 1 thanh niên ngồi trên xe máy đợi còn 1 đối tượng đang kéo con chó của gia đình mới bắn chết lên xe máy định bỏ trốn. Ông Hải lao ra chặn xe của tên trộm chó lại còn anh Thành đề nghị bọn chúng thả con chó của gia đình lại.

Tuy nhiê, trong lúc giằng co, ông Hải bị 1 đối tượng dùng súng tự chế nhằm thẳng ngực bắn khiến nạn nhân ngã gục xuống đường và tử vong không lâu sau đó.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5m dây điện.



(Tổng hợp)