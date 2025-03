Vụ trẻ tử vong do sốt: Trung tâm y tế ở Quảng Nam báo cáo gì?

Ngày 7/3, trao đổi với Tiền Phong , ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã có báo cáo liên quan trường hợp trẻ tử vong do sốt ở thôn 3, xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My).

Nhiều trẻ sốt cao được cứu nhờ cấp cứu kịp thời.

Ông Mười cho biết, trong báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My có một trường hợp gia đình không cho trẻ đi cấp cứu, dù đã có nhân viên y tế cùng giáo viên đến nhà vận động . Trường hợp trên có điều kiện kinh tế khó khăn, không có tiền ăn uống khi phải lên Trung tâm Y tế khám. Bên cạnh đó, ý thức gia đình còn hạn chế, vẫn còn cúng bái khi con bị bệnh.

"Hôm qua, chính quyền xã huy động các ban, ngành đến để vận động, thậm chí cho xe bán tải chở trẻ ốm lên trạm khám mới chịu đi. Trong khi đó, nhà trường kết nối với mạnh thường quân nói với một số gia đình lo tất cả chi phí điều trị, kể cả ăn uống thì họ chịu đi.

Tuy nhiên, các mạnh thường quân chỉ hỗ trợ chở về TP. Tam Kỳ hoặc TP Đà Nẵng; hỗ trợ chi phí ăn uống cho người bệnh lên Trung tâm y tế, Trạm y tế điều trị", báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My nêu.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều trường hợp ở huyện miền núi Nam Trà My sốt, có trường hợp trẻ tử vong. Tại xã Trà Dơn, nhiều tuần qua có rất nhiều trẻ và học sinh các điểm trường đau ốm, sốt cao.

Thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường phổ thông bán trú Tiểu học xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã lái xe xuyên đêm chở 4 trẻ bị sốt cao trên địa bàn xã xuống TP. Tam Kỳ cấp cứu.