Lấy số liệu của Ban Quản lý dự án để ban hành văn bản thẩm định

Sáng 27/1, tòa tiếp tục xét hỏi 14 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định VICEM), thừa nhận không thực hiện thẩm định dự án theo đúng quy định pháp luật, không kiểm tra tính hợp pháp, tính chính xác của các số liệu về tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế... mà sử dụng trực tiếp số liệu do Ban Quản lý dự án đề xuất.

Trên cơ sở đó, Hoàng Ngọc Hiếu ký, hợp thức hóa các văn bản thẩm định, làm căn cứ để Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt dự án với mức đầu tư cao hơn mức được cấp phép, dẫn đến dự án thi công chi phí hết hơn 1.245 tỷ đồng không thể khai thác.

Liên quan đến Gói thầu số 19 gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu khai rằng cả 5 nhà thầu tham dự đều không đủ điều kiện nhưng bị cáo được thông báo về chủ trương lựa chọn trước Công ty ECON. Từ đó, bị cáo cố ý bỏ qua các sai phạm trong hồ sơ dự thầu, tạo điều kiện cho ECON trúng thầu trái quy định.

Trả lời HĐXX về việc biết công ty ECON khống chi phí khi thực hiện gói thầu không, bị cáo Hiếu khai: "Phải nâng lên như thế doanh nghiệp mới có của đem biếu, đem cho”, đồng thời khẳng định dù sai phạm nhưng ông không hưởng lợi gì từ nhà thầu.

Trả lời trước đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM) cũng thừa nhận là người quyết định trực tiếp, có ký văn bản, giấy tờ triển khai dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM".

Bị cáo Chung nhớ lại thời điểm triển khai rất vất vả vì ngoài dự án này, Tổng công ty còn làm 5 dự án xi măng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Chung, dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICME, do Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên là những người chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên. Sau này khi vụ án khởi tố, cơ quan điều tra chỉ ra các ông mới nhận thức được hành vi của mình.

Về việc nâng khống vốn đầu tư, bị cáo Chung cho hay, theo phân cấp của Tổng công ty thì dự án được giao cho Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh làm đại diện Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm lập báo cáo khả thi, thẩm định tính hiệu quả dự án.

Dù vậy, cựu Chủ tịch Lê Văn Chung cũng nhận sai khi ký văn bản nâng tổng mức đầu tư từ hơn 1.400 tỷ đồng lên hơn 1.900 tỷ đồng, sau khi UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Lý giải việc ký văn bản, ông Chung cho rằng đã tin vào báo cáo của chủ đầu tư và thấy hồ sơ dự án đã xong, đã có đầy đủ thủ tục, còn lại một số vấn đề về mặt kỹ thuật thì chỉnh sửa sau.

Bị cáo Lê Văn Chung.

Không biết tiền được biếu trích từ nguồn hoa hồng của doanh nghiệp

Liên quan đến nội dung tài liệu thể hiện “giá cho thuê văn phòng chỉ từ 20 USD/m2, nhưng sau đó thay đổi lên 40 USD, rồi 50 USD”, bị cáo Chung khẳng định đã ủy quyền cho cấp dưới thực hiện, cá nhân ông không nắm được việc tăng giá.

Cáo buộc tiếp theo liên quan đến ông Chung được xác định xảy ra tại gói thầu số 19 của Dự án. Ở gói thầu này, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) và bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Trưởng ban Quản lý dự án VICEM) đã “móc nối” với bị cáo Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán.

Sau đó, bị cáo Thu đã đưa cho Dư Ngọc Long số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Nhận số tiền này, bị cáo Long chia cho bị cáo Chung 200 triệu đồng.

Trước cáo buộc trên, ông Chung khẳng định không chỉ đạo bị cáo Long tạo điều kiện cho Công ty ECON trúng thầu.

“Bị cáo Long có đến biếu quà chúc Tết nhưng bị cáo không mở ra xem, không biết là tiền gì, không biết việc Công ty ECON trích lại 5% hoa hồng. Bị cáo chỉ nghĩ sắp nghỉ hưu thì anh em đến biếu Tết, quà được đưa vài lần nhưng bị cáo không để ý”, ông Chung nói.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát quy kết ông Chung là người quyết định chủ trương xây dựng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM, kết hợp văn phòng cho thuê; biết rõ các số liệu đầu vào được nâng khống nhưng vẫn ký các văn bản liên quan đến thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là hình thức nhưng bị cáo không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án bị bỏ hoang, không khai thác được, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 380 tỷ đồng.