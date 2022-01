Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Chuyên gia cảnh báo bệnh tật có thể thế hệ sau mới biểu hiện

Ngày 5/1, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai – hay còn có tên gọi khác là Thầy ông nội) về các tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân.



Sau đó, ngày 7/1, Công an tỉnh Long An đã khởi tố các bị can là Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú (tại ngoại), còn các bị can khác bị bắt tạm giam.

Kết quả giám định cho hay nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của mình.

Nguy cơ tiềm ẩn ở thế hệ sau

Trao đổi với PV về vấn đề này, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ông Trần Danh Cường, nhận định hôn nhân cận huyết là hệ lụy nguy hiểm, pháp luật cũng đã cấm hành vi này nên cần phải loại bỏ ngay.

Trong y học, hôn nhân cận huyết là nguy cơ tạo điều kiện cho các bệnh di truyền gen lặn trong gia đình và có khả năng bộc lộ ở những thế hệ sau nếu người đó có cùng huyết thống.

PGS Cường phân tích những bệnh di truyền này rất nguy hiểm vì nó có thể liên quan tới trí tuệ con người, huyết học, ung thư…Hôn nhân cận huyết là điều kiêng kỵ, phải loại bỏ, bởi nó để lại nhiều hệ lụy ở thế hệ trẻ em sinh ra từ các cặp vợ chồng cận huyết.

Về mặt hình thái, những đứa trẻ sinh ra từ mối quan hệ này có thể hoàn toàn bình thường. Nhưng các bệnh lý chuyển hóa, bệnh di truyền có thể tiềm ẩn hoặc biểu hiện ở thế hệ sau của các bé.

Vì thế, lúc đầu, người ta không nhìn ra được sự nguy hại của hôn nhân cận huyết.

Theo PGS Cường, một trong căn bệnh điển hình từ những đứa trẻ sinh ra từ mối quan hệ cận huyết là bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), hiện rất phổ biến ở Việt Nam.

Theo các nghiên cứu, bệnh Thalassemia là do tan máu di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Vì vậy nên bệnh nhân mắc bệnh này phải điều trị suốt đời. Nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ thậm chí sẽ gây ra nhiều biến chứng làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động...

Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người, tương đương 13% dân số mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, tỷ lệ người dân đồng bào dân tộc miền núi chiếm tỷ lệ khá cao, từ 20- 40%.

Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã nêu rõ những người trong phạm vi ba đời thì không được kết hôn với nhau, cụ thể được xác định như sau: đời thứ nhất là cha mẹ; đời thứ hai là anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; đời thứ ba là anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì.