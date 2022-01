Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trả lời tại họp báo hôm nay

Theo tờ Dân trí, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh Long An hôm nay (14/1), thông tin về vụ việc Tịnh thất Bồng Lai được nhiều cơ quan truyền thông đặt câu hỏi. Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

"Chúng tôi đang điều tra, phối hợp cùng Viện Kiểm sát, Tòa án để thống nhất và đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra chỉ mang yếu tố chủ quan, cần thống nhất các tội danh với Tòa án, Viện Kiểm sát. Khi có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp thông tin với báo chí", báo Dân trí dẫn lời Đại tá Văn Công Minh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) tại cuộc họp trên.

Đại tá Minh cho nguồn trên biết, công an tỉnh gần đây đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, liên quan dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để trục lợi từ thiện; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân; loạn luân.

Trước đó, 4 người của Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) bị khởi tố về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân". Những người này gồm: Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Chỉ riêng ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 3 người còn lại bị bắt tạm giam.

Hòa thượng Thích Minh Thiện (Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An) nhận định trên Thanh niên online, nhóm ông Vân (cả người già, phụ nữ, trẻ em) ở tại nhà bà Cao Thị Cúc dù có tín ngưỡng Phật giáo bằng hình thức tu tại gia thì cũng không được treo bảng có từ "tịnh thất". Nếu treo bảng có từ này là vi phạm các quy định về tổ chức được quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo vị hòa thượng này, trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo từ năm 1981 có quy định các cơ sở trực thuộc gồm: tự viện, chùa, am, tịnh xá, niệm Phật đường, tịnh thất… để thực hiện các hoạt động tín ngưỡng Phật giáo. Nhóm của ông Lê Tùng Vân không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào trong quy trình để được thành lập tịnh thất và ông Vân cũng chưa từng thực hiện bất cứ quy trình nào.

(Tổng hợp)

https://soha.vn/vu-tinh-that-bong-lai-pho-giam-doc-cong-an-tinh-long-an-tra-loi-tai-hop-bao-sang-nay-20220114170141796.htm