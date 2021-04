Vụ thu 100.000 đồng làm căn cước ở Hải Phòng: Đình chỉ 2 công an huyện, 1 trưởng công an xã

Ngày 14/4/2021, Giám đốc Công an thành phố vừa tạm đình chỉ công tác đối với 03 cán bộ Công an gồm: Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng Công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan.



Được biết, ngày 9/4/2021, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng đã đình chỉ công tác đối với 2 Công an xã bán chuyên trách có liên quan trực tiếp đến vụ việc thu phí cấp căn cước công dân gắn chíp.

Trước đó, mạng xã hội facebook đăng tải thông tin người dân xã Tiên Minh bức xúc về việc phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi đổi chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip .

Cụ thể, theo anh B. L. (37 tuổi, xã Tiên Minh) cho biết anh thường đi làm ăn xa. Hôm 4/4, anh về quê và nắm được thông tin Công an huyện Tiên Lãng về xã cấp CCCD lưu động. Anh bất ngờ khi nhiều người phải đóng 100.000 đồng lệ phí.

Trực tiếp đưa bố mẹ lên UBND xã Tiên Minh để làm CCCD, anh L. thấy đúng như vậy. Hàng nghìn người dân được hướng dẫn vào bàn làm việc đặt tại phòng trưởng công an xã để đóng lệ phí 100.000 đồng và sau đó mới được làm các bước tiếp theo.

Anh L. thắc mắc tại sao người dân phải đóng lệ phí cao như vậy dù quy định hiện nay chỉ 15.000 đồng/thẻ khi chuyển đổi hoặc đổi CCCD bị hư hỏng là 25.000 đồng nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Anh L. sau đó đồng ý nộp nhưng yêu cầu công an phải làm phiếu thu cho mình. Tuy nhiên, việc này cũng không được đáp ứng.

Toàn bộ sự việc được một người dân quay clip lại. Nội dung đoạn video cho thấy khi người dân nhiều lần thắc mắc, một người đàn ông mặc trang phục công an xã làm nhiệm vụ thu tiền trả lời: "Chúng anh làm dịch vụ".

Người dân liền nói: "Anh không được trả lời như vậy, phục vụ nhân dân chứ không phải dịch vụ". Nghe vậy, vị này đáp: "Thế thì lên trên huyện làm".

Đến ngày 7/4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc người dân phải nộp 100.000 đồng để làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng Công an thành phố và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh.

Kết quả ban đầu như sau: Sáng ngày 4/4/2021, tại trụ sở UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, hai vợ chồng ông B.K.H và bà V.T.T đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử do bộ phận cấp CCCD gắn chip điện tử lưu động Công an huyện Tiên Lãng thực hiện.

Sau khi cấp xong, bà V.T.T có đưa cho một đồng chí Công an xã bán chuyên trách số tiền 200.000 đồng tiền làm CCCD gắn chip điện tử của 02 vợ chồng bà (trong đó bao gồm cả lệ phí chuyển đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử của bà V.T.T; lệ phí cấp lại CCCD của ông B.K.H và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh) và không nhận được biên lai.

Phát hiện vụ việc thu lệ phí không đúng quy định trên, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu đồng chí Công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của ông B.K.H và bà V.T.T và các trường hợp khác tương tự nếu có.