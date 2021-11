Vụ thiếu nữ van xin, kêu cứu khi bị hiếp dâm trong khách sạn: Công an khởi tố 2 bị can

Tối 26/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra một vụ hiếp dâm xảy ra tại huyện Cẩm Xuyên và có 2 đối tượng liên quan. Vụ việc này có clip và công an đã thu giữ clip này để phục vụ điều tra.



Liên quan đến vụ việc hiếp dâm này, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 2 bị can và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ việc này xảy ra từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, vài hôm nay trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip có nội dung một cô gái bị cưỡng bức.

"Vụ việc này xảy ra từ lâu nhưng đến hôm qua xuất hiện 2 clip. Hiện đang nghi 1 clip nghi giống vụ việc mà công an đang thụ lý. Vì vụ ở Cẩm Xuyên chỉ có 2 đối tượng. Vì có thông tin trên mạng nên hiện đang cho anh em tập trung xác minh làm rõ các đoạn clip này", lãnh đạo Công an tỉnh nói.

Trước đó từ ngày 25/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip kéo dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một cô gái bị một thanh niên cưỡng bức trong khách sạn. Một thanh niên khác đứng cạnh đó dùng điện thoại để quay video lại.

Trong đoạn video, cô gái liên tục van xin và kêu cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn ghì chặt cô gái trên giường để thực hiện hành vi bỉ ổi.

Được biết, nạn nhân trong vụ án hiếp dâm xảy ra tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một cô gái sinh năm 2005 đang trú trên địa bàn một xã ở huyện này. Trong số 2 thanh niên có hành vi bỉ ổi thì có 1 người trước đó đã có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Ít tháng trước, gia đình nạn nhân có đơn tố cáo lên cơ quan công an. Công an xã, Công an huyện Cẩm Xuyên sau đó đã vào cuộc điều tra và chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.