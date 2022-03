Vụ thiếu niên 14 tuổi ngã từ tháp rơi tự do: Câu nói ám ảnh của nạn nhân trước khi chết

Cuộc gọi hoảng hốt của nhân chứng

Tối thứ Năm, 24/3 vừa qua, một sự cố hi hữu đã xảy ra ở công viên chủ đề Icon của thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ khiến cho dư luận đều cảm thấy bàng hoàng và đặt ra nghi vấn về độ an toàn của các trò chơi cảm giác mạnh hiện nay.

Một thiếu niên 14 tuổi tên là Tyre Sampson trong khi chơi trò cảm giác mạnh mang tên Tháp rơi tự do có độ cao 130m (tương đương với độ cao của 1 tòa nhà hơn 40 tầng) nhưng khi nó đi được nửa đường, tức là ở độ cao khoảng 60m thì đã văng khỏi ghế ngồi trong sự kinh hãi đến tột độ của những người chứng kiến. Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm.

Cậu thiếu niên 14 tuổi Tyre Sampson.

Được biết, cậu thiếu niên tới từ thành phố St. Louis, bang Missouri nhưng hôm đó đã tới bang Florida chơi cùng gia đình 1 người bạn nhân 1 sự kiện bóng đá.

Ngay sau cú ngã khủng khiếp, 1 phụ nữ đã gọi cho 911. "Họ đã không thắt dây an toàn cho cậu ta. Họ nói cậu ta còn thở, nhưng tôi không thấy cậu ấy có phản ứng gì. Có vẻ như cậu ấy bị gãy hết tay chân rồi", giọng người phụ nữ hốt hoảng nói trong điện thoại.



Hình ảnh chiếc tàu lượn vài giây trước khi thảm họa xảy ra.

Cũng theo người này, chân của Tyre dính đầy máu và ở hiện trường không ai có thể làm hô hấp nhân tạo cho Tyre vì họ không thể lật người của nạn nhân.

"Cậu ta rất nặng. Cậu ta đang nằm sấp", người phụ nữ cho biết.

Các nhân viên của công viên giải trí cho biết ban đầu họ còn tưởng thi thể của Tyre là 1 phần của chiếc tàu lượn bị bung ra, cho đến khi thấy cậu nằm trên mặt đất.

Thiếu niên văng khỏi ghế ngồi khi chơi trò chơi mạo hiểm trong công viên, tử vong tại chỗ

"Ban đầu chúng tôi tưởng là 1 mảnh của trò chơi văng ra, nhưng khi đến gần hơn chúng tôi mới biết đó là người nằm trên mặt đất. Tất cả đều sợ hãi và la hét", nhân viên của công viên trò chơi Montrey Williams phát biểu với hãng tin FOX 35 Orlando.

Một người đàn ông ở hiện trường cho biết Tyre đã rơi khỏi ghế ngồi khi tàu lượn dừng lại ở nửa đường.

"Cậu ta đã rơi ra khỏi ghế. Đó là tiếng rơi kinh khủng nhất mà tôi từng nghe thấy trong đời. Tôi đã nhìn thấy cậu ta rơi xuống đất", người này cho biết.

Sau khi Tyre rơi xuống và tất cả những người khác đã đi xuống mặt đất, 1 công nhân làm việc tại công viên giải trí đã chạy đến chỗ nhân viên phụ trách trò chơi và hỏi: "Anh không kiểm tra à?" trước khi người này khẳng định là có.



Một người cho các nhân viên tổng đài 911 biết mạch của cậu thiếu niên không còn đập nữa. Ngay sau đó Tyre đã được đưa đến bệnh viện Arnold Palmer nhưng vì vết thương quá nặng nên bác sĩ cũng không thể làm gì.



Câu nói "gở miệng" của nạn nhân và câu hỏi còn bỏ ngỏ

Ông Yarnell Sampson, bố của Tyre cho biết con trai ông cao 1m95, nặng 154 kg và những người bạn chơi cùng trò chơi này đã nói cậu quá to lớn, nếu chơi trò này sẽ không an toàn, nhưng chính những nhân viên vận hành của hệ thống đã cho Tyre lên.

Một điều đáng chú ý là ngay trước khi chuyến đi vừa mới bắt đầu, theo Tyre, cậu đã có biểu hiện lo lắng, sợ hãi và nói với những người bạn ngồi cạnh mình, bảo bố mẹ cậu là cậu yêu họ.



"Khi trò chơi bắt đầu, đó là lúc thằng bé cảm thấy không thoải mái. Thằng bé không biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là lúc nó bắt đầu sợ hãi. Nó giải thích với bạn của nó là, 'Tớ không biết nữa, nhưng nếu tớ không xuống được mặt đất an toàn thì nói với bố mẹ tớ là tớ yêu họ nhé. Nếu nó đã nói điều đó thì hẳn là thằng bé phải cảm thấy có chuyện gì đó", bố của Tyre tiết lộ.

Anh Yarnell (bên phải) bố của nạn nhân cho biết con trai mình đã linh cảm được điều gì đó.

Cũng cần nói thêm là Tyre và những người bạn đã được thông báo rằng trò chơi mạo hiểm này sẽ không có dây đai an toàn. Thứ duy nhất giúp họ không bị văng khỏi ghế ngồi là những miếng cài bằng nhựa được thiết kế ở giữa 2 chân của người chơi.



Có vẻ như miếng cài bằng nhựa ở ghế của Tyre chưa được cài chặt.

Trước chuyến đi, một phụ nữ từng lo lắng về việc không có thêm thứ gì đó khác để giữ họ ngồi yên trên ghế khi chiếc tàu lượn lao xuống, nhưng đã được trả lời là "không có dây đai an toàn đâu".

Vậy cái chết của Tyre là do sai sót về kỹ thuật hay sự tắc trách của các nhân viên? Một cuộc điều tra về cái chết của Tyre đang được tiến hành. Tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm thứ Sáu, 25/3, Cảnh sát trưởng John Mina của hạt Orange cho biết: "Có vẻ như đây là 1 bi kịch khủng khiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra kết quả".



Được biết, tòa tháp trò chơi mạo hiểm đã lấy đi mạng sống của Tyre có tên là Orlando FreeFall, được giới thiệu là tháp rơi tự do cao nhất thế giới hiện tại và mới được kiểm tra độ an toàn vào tháng 12 năm ngoái với kết quả tốt.

Mỗi lượt chơi của nó sẽ có khoảng 30 ghế ngồi. Khi chiếc xe trượt lên đến đỉnh, nó sẽ nghiêng về phía trước 30 độ và hướng xuống mặt đất trước khi rơi tự do với tốc độ đạt trên 120 km/h. Đây là trò chơi rất quen thuộc trong các công viên nên tai nạn hi hữu đã khiến dư luận lo lắng và đặt nhiều câu hỏi về sự an toàn, đặc biệt khi nó đã là vụ tai nạn thứ 2 ở công viên này trong 2 năm qua. Vào năm 2020, 1 nhân viên của công viên cũng tử vong khi đang làm việc trên tàu lượn mang tên StarFlyer.

