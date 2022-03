Nhiều nam sinh lên tiếng, tố cáo thầy giáo dạy Văn sàm sỡ

Trong suốt một tháng qua, học sinh và các bậc phụ huynh xôn xao thông tin một thầy giáo dạy Ngữ văn tại trường THPT N.T.T (TP. Trà Vinh) bị nhiều học sinh và cựu nam học sinh tố cáo quấy rối tình dục .

Câu chuyện được lan truyền chóng mặt khi một tài khoản "T.T" đăng bài viết "Mình bị tấn công tình dục bởi một giáo viên cấp ba". Bài viết nhanh chóng có hơn 1.300 lượt bình luận và hơn 1.500 lượt chia sẻ. Đồng thời, một Fanpage tên "Nghi vấn lạm dụng học sinh tại trường THPT N.T.T" cũng được lập ra với hàng ngàn lượt theo dõi kèm các bài đăng có nội dung tố cáo thầy T. (giáo viên dạy Văn) của trường.

Theo chia sẻ từ phía học sinh và cựu học sinh, câu chuyện này đã diễn ra nhiều lần, với nhiều đối tượng và qua nhiều thế hệ học sinh nhưng không ai dám lên tiếng cho đến khi tài khoản Facebook "T.T" đăng bài, nhiều người mới chia sẻ.

Cụ thể, nhiều người cho biết đã viết đơn tố cáo thầy T. gửi đến cơ quan công an. Ngày 10/3, có 4 đơn tố cáo được gửi bằng dịch vụ chuyển phát đến Công an tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, Bí thư Tỉnh Uỷ tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Ngày 15/3, lại có thêm các đơn tố cáo được nộp trực tiếp đến Công an TP. Trà Vinh.

Liên quan đến sự việc trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Lan (đã đổi tên, ngụ TP. Trà Vinh), là phụ huynh của em N. (hiện đang học lớp 12 tại trường THPT N.T.T).

Theo lời chị Lan, sự việc xảy ra với N. vào khoảng tháng 4/2021. Vì biết thầy T. là giáo viên dạy Văn của trường, nổi tiếng dạy giỏi nên chị Lan gửi con trai đi học thêm ở nhà thầy T. từ hồi học lớp 10.

"Bình thường thằng bé rất ham học, có ho sốt, mưa gió cũng đi, không dám nghỉ, nó cũng rất sợ thầy T. Vậy mà đột nhiên nó lại xin tôi không cho đi học thêm nữa, mặt thì cứ buồn buồn, sợ hãi, tôi mới nghi ngờ nên gặng hỏi, nó mới kể sự thật", chị Lan nói tiếp.

"Nó kể là thầy bảo nó ghé vô phòng để nhờ chút chuyện, xong rồi ổng sờ soạng, mò mẫm, ẵm nó lên lắc qua lắc lại, riêng việc ổng nằm đè lên người nó, ban đầu con tôi nó giấu, sau nó mới kể lại.

Nó sợ thầy không dám chống cự, về nhà nó bỏ ăn bỏ uống, thẫn thờ này kia. Nghe con nói xong, tôi suy sụp luôn, tôi coi trên đài trên báo thấy những việc vậy rất đau lòng, ai ngờ lại xảy ra với con mình", chị Lan nói.

Theo lời kể của chị Lan, N. rất nhút nhát, hiền lành, thời điểm xảy ra sự việc, N. cũng không biết đó là quấy rối tình dục nên không có sự phản kháng quyết liệt. Sau khi kể cho mẹ, N. cũng xin mẹ không được kể cho bất cứ ai khác vì sợ mọi người cười nhạo, vì thương con, muốn con tiếp tục ổn định tinh thần để đi học, chị Lan chỉ có chia sẻ lại với chồng, tính sau khi con mình hết học ở trường xong sẽ làm đơn tố cáo.

"Nghe con kể ổng gài chốt cửa, xà quần thằng nhỏ xong ổng đi ra ngoài dòm dòm rồi vô lại. Nó quá khờ đi, tôi tức quá mới bảo sao con không chạy ra ngoài, nó kêu nó sợ, không dám làm gì hết. Tôi không biết nó có giấu gì nữa không, nghe tới đoạn nó bị đè là bủn rủn rồi", chị Lan kể lại.

Vào cuối tháng 2/2022, một cựu học sinh đã lên tiếng về việc từng bị thầy T. quấy rồi tình dục. Từ đó, nhiều người từng là nạn nhân cũng đã lên tiếng, cô chủ nhiệm của N. mới hỏi phụ huynh trong lớp ai đã từng rơi vào trường hợp đó thì báo với cô. Sau khi hỏi ý kiến N., chị Lan đã đem câu chuyện của con trai mình báo lại với cô chủ nhiệm.

"Mấy tuần trước tôi nghe ổng đi công tác, xong rồi giờ ổng lại tiếp tục đi dạy, tôi nghe xuống tinh thần luôn. Tôi nghe kể là lúc mấy đứa nhỏ học thêm ở lớp ổng, ổng muốn kêu 1 nam sinh vô phòng là ổng kêu à. Ổng không cho đem điện thoại theo khi đi học", chị Lan bức xúc.

"Tôi mong muốn sự việc được làm sáng tỏ, xử lý đúng người đúng tội, môi trường giáo dục toàn con em trẻ, vị thành niên, mình tin tưởng nhà trường mới gửi con em mình vô học mà như vậy thì sao dám gửi nữa.

Tôi hứa với con tôi im lặng thôi chứ tôi sốc rất nặng, nó như trang giấy trắng, nó sẽ bị ám ảnh cả đời sao tôi chịu nổi. Tôi phải đi vô gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn để điều trị", chị Lan chia sẻ.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Liên quan đến sự việc, thầy Nguyễn Quốc Phong – Hiệu trưởng trường THPT N.T.T (TP. Trà Vinh) cho biết nhà trường đã nắm được thông tin từ ngày 25/2 nhưng từ trên mạng xã hội chứ không có ai gửi đơn thưa kiện gì với nhà trường.

"Thời điểm nắm được thông tin thì thầy T. đi công tác. Đến ngày 10/3, khi thầy T. về thì nhà trường họp tập thể mở rộng, lúc này nhà trường có nhờ các thầy cô đặt câu hỏi về những thông tin trên mạng thì thầy T. trả lời những sự việc đó thầy T. không có. Còn về phía nhà trường thì cũng không có cơ sở để xác minh vì những thông tin đó là từ phía cựu học sinh đã ra trường nhiều năm, nhà trường lại không nhận được đơn thư tố cáo nào về phía thầy T. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã có 3 báo cáo gửi về Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh vào ngày 26/2, 8/3, và 10/3. Hiện tại, Sở Giáo dục tỉnh Trà Vinh đang thụ lý xác minh sự việc", thầy Phong chia sẻ.

Theo thầy Phong, phía thầy T. cũng đã có đơn gửi công an nhờ làm rõ thông tin làm ảnh hưởng đến uy tin và danh dự của thầy T.

"Thầy T. là một giáo viên giỏi của trường, nhiều năm có thành tích tốt. Ngay thời điểm sự việc xảy ra, thầy T. đang đi công tác và không nắm được sự việc, đến ngày 7/3, thầy T. trả lời là không có sự việc đó. Hiện nay, phía nhà trường cũng phân công 2 phó hiệu trưởng để nắm từ 2 phía học sinh, giáo viên liên quan đến vụ việc.

Chúng tôi cũng rất có trách nhiệm, nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy có nhiều thông tin không đúng sự thật. Giờ chúng tôi đợi thông tin từ cơ quan chức năng để làm rõ", Hiệu trưởng trường THPT N.T.T nói.

