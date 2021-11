Vụ thanh niên thiêu sống chú mèo ở Hà Nội: Trạm cứu hộ từ chối mong muốn của nữ chủ nhân

Nam thanh niên tên N.T.D. mới đây đã đăng tải dòng trạng thái trên facebook cá nhân, thừa nhận hành vi sai trái của mình khi thiêu sống chú mèo, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bé mèo và cộng đồng những người yêu thú cưng.

"Trong lúc gần như mất hết mọi thứ về tài chính, công việc, gia đình và tình cảm và stress trong thời gian dài dẫn đến túng quẫn không nghĩ được đến hậu quả mà mình sẽ gây ra, mình đã khiến Dilo (tên chú mèo bị thiêu sống) và những người xung quanh phải chịu ảnh hưởng lớn.

Lúc ấy tuyệt vọng mọi chuyện không thể suy nghĩ thông thoáng được và trước đó mình đã ngồi ôm Dilo gần 3 tiếng muốn trao lại cho người đáng sở hữu nó... mình cũng gặp và muốn trao trả nhưng mọi chuyện không thành cho nên tuyệt vọng suy nghĩ không thông. Rất xin lỗi về điều này", D. viết.

Bé mèo sau khi được người dân cứu, đưa đến trạm cứu hộ (Ảnh: Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội)

Sự việc trước đó xảy ra đêm 27/10 tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, thanh niên này tẩm một loại chất lỏng lên ba lô đựng chú mèo rồi châm lửa thiêu sống chú mèo rồi bỏ đi. Sau đó, bé mèo chạy thoát, được một vài người dân dập lửa, gọi trạm cứu hộ để cứu bé.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội cho hay, sau vụ việc, bé mèo bị cháy sém lông và còn dính nhiều dầu. Phần bỏng nặng nhất là hai tai và 4 bàn chân mèo.

"Đây là giống mèo có tai thẳng. Sau vụ cháy, 2 tai của bé lại cụp xuống do sưng to và nặng mủ. Ngoài ra, cứ ngồi một lúc, Dilo lại nhấp nhổm chuyển tư thế do các bàn chân bị tróc da đau đớn", đại diện trạm cứu hộ trả lời Tri thức trực tuyến.

Cũng theo nguồn trên, cô gái nhận là chủ nhân của chú mèo cho rằng, chú mèo là vật nuôi chung giữa cô và bạn trai. Bạn trai cô có hành vi thiêu sống mèo do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người.

Cô gái có mong muốn được nhận lại mèo song phía trạm từ chối, để đảm bảo an toàn cho bé mèo và tránh những rắc rối về sau.

