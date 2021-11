Vụ "tấn công tình dục" nhức nhối Trung Quốc: Sao nữ xinh đẹp tái xuất theo cách bất thường

Hôm Chủ nhật 21/11, một bức ảnh được đăng trên trang web của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho thấy Thomas Bach - Chủ tịch IOC - đang nói chuyện trực tuyến với ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái.



Bành Soái đã thực hiện một cuộc gọi video kéo dài 30 phút với Chủ tịch IOC vào ngày 21/11. Ảnh: IOC

IOC cho biết, "cô ấy giải thích rằng đang ở nhà tại Bắc Kinh, an toàn và khỏe mạnh, nhưng cô ấy hy vọng rằng sự riêng tư của mình sẽ được tôn trọng vào thời điểm này".



IOC cũng tiết lộ, Chủ tịch Thomas Bach đã mời Bành Soái ăn trưa khi ông đến Bắc Kinh vào năm sau để tham gia Thế vận hội mùa đông, và Bành Soái đã "vui vẻ nhận lời".



Truyền thông Trung Quốc: Bành Soái vẫn an toàn

Vào ngày 2/11, Bành Soái đã đăng bài trên Weibo cáo buộc một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc tấn công tình dục mình. Bài viết này nhanh chóng bị xóa và Bành Soái cũng "biến mất" trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc trong gần ba tuần qua.

Trước những nghi ngờ từ bên ngoài Trung Quốc, Hồ Tích Tiến - Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc, đã đăng tải trên Twitter một số video về cảnh Bành Soái ăn tối và tham gia một sự kiện quần vợt thanh niên ở Bắc Kinh.



Sự kiện quần vợt thanh niên ở Bắc Kinh có sự góp mặt của Bằng Soái (thứ hai từ trái sang). Nguồn: Twitter/Hu Jixin.

Tuần trước, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc CGNT cũng công bố một email của Bành Soái gửi tới Hiệp hội Quần vợt Nữ (WTA), trong đó Bành Soái phủ nhận việc bị tấn công tình dục.



CGTN công bố bức thư được cho là của Bành Soái gửi cho Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTA Steve Simon. Ảnh chụp màn hình Twitter.

Email được gửi đi dưới tên Bành Soái này cho biết: "Những thông tin đã đăng tải, bao gồm cả cáo buộc tấn công tình dục là không đúng sự thật. Tôi không mất tích, cũng không mất an toàn".



Chiến dịch "Bành Soái ở đâu"

Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã liên tục tung ra các bằng chứng chứng minh sự an toàn của Bành Soái, nhưng điều này vẫn không ngăn được một chiến dịch tìm kiếm tung tích Bành Soái sôi nổi trên mạng xã hội.



Các ngôi sao quần vợt Serena Williams, Naomi Osaka, Julia Görges… đã công khai bày tỏ mối quan tâm về Bành Soái.



Tay vợt người Mỹ, đồng thời là nhà cựu vô địch Grand Slam, Serena Williams viết trên Twitter: "Tôi rất lo lắng và sốc trước tin tức về Bành Soái. Tôi hy vọng cô ấy an toàn và có thể được tìm thấy càng sớm càng tốt".



Vào ngày Chủ nhật, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTA Steve Simon đã nói rằng "vẫn chưa rõ liệu cô ấy có được tự do hay không, và liệu cô ấy có thể tự mình đưa ra quyết định và hành động mà không bị ép buộc hoặc can thiệp từ bên ngoài hay không… Bản thân video là chưa đủ... Chúng tôi vẫn quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của Bành Soái".