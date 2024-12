Vụ tài xế xe chở học sinh chặn đường, đánh người: Công an vào cuộc

Sáng nay (5/12), thông tin với PV Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nắm bắt thông tin phản ánh về vụ việc qua báo Tiền Phong vào ngày 4/12, ngay trong chiều cùng ngày, Đội CSGT 4 đã vào cuộc xác minh, làm rõ cá nhân/đơn vị chủ quản xe vi phạm an toàn giao thông.

Hình ảnh tài xế xe khách 29B-00732 chạy cắt mặt nhiều phương tiện trên đường Trần Nhân Tông sáng 4/12 và bị người đi đường phản ứng. Ảnh cắt từ clip.

Cùng với đó, do tài xế không chỉ dừng xe chặn đường mà còn có hành vi đánh người đi đường có yếu tố hình sự nên Đội CSGT số 4 đã chuyển thông tin sự vụ tới Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Với việc xác minh, làm rõ cá nhân/đơn vị chủ quản xe có tài xế vi phạm an toàn giao thông, lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, xe khách BKS 29B-00732 có tên người đăng ký chủ sở hữu là ông Bùi Bá Long, địa chỉ thường trú: Quỳnh Lôi, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

“Hiện Đội CSGT số 4 đang làm giấy mời để mời chủ xe là ông Bùi Bá Long lên làm việc, qua đó sẽ xác định một số lỗi dừng đỗ, hành vi vi phạm giao thông. Ngoài ra, Đội CSGT số 4 cũng đề nghị ông Long đưa xe đến trình diện để lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện an toàn liên quan đến hoạt động vận tải - chở khách” – lãnh đạo Đội CSGT số 4 thông tin.

Sau đó tài xế xe khách 29B-00732 đã nhảy xuống đường chạy đến cầm theo vật dụng tấn công tài xế taxi. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 5/12 đại diện Công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng đã liên hệ PV Tiền Phong để trao đổi, làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm được clip ghi lại sự việc. Theo đại diện Công an phường Nguyễn Du, đây là sự việc ban đầu có thể xác định là gây rối trật tự công cộng, tiếp đó là đánh người nên Công an quận đã chỉ đạo Công an phường làm hồ sơ ban đầu, để xin ý kiến chỉ đạo xử lý tiếp theo.

Vào 11h sáng 4/12, trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đoạn qua rạp xiếc Trung ương, khi các dòng phương tiện đang lưu thông theo chiều Lê Duẩn - Quang Trung, bất ngờ xe khách BKS 29B-00732 chở theo rất nhiều học sinh lao nhanh qua đường, chặn ngang các dòng xe đang di chuyển. Khi bị người đi đường và một tài xế taxi phản ứng, lái xe khách 29B-00732 liền nhảy xuống lao đến đánh tài xế taxi, dùng vật dụng cầm trên tay tấn công tài xế taxi. Hành vi côn đồ của tài xế xe khách khiến người đi đường bất bình, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.