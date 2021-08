Vụ tai nạn ở Hà Giang, 1 người tử vong là Chánh văn phòng UBND huyện mới bổ nhiệm vài tháng

Ngày 22/8, một lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 2.

Theo đó, khoảng 23h14 ngày 21/8, ông B. H. Q. (SN 1986, ở huyện Vị Xuyên) điều khiển ô tô mang biển số 30H-082.23, chở theo B. T. O. (SN 1997, trú cùng địa chỉ) đến Km278+440 QL 2, đoạn qua địa phận xã Đạo Đức thì bất ngờ tông trực diện với ô tô biển số 23C-043.85, do T. C. C. (SN 1989, ở TP. Hà Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn, ông Q. và chị O. tử vong, còn ông C. bị thương nhẹ, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

"Nạn nhân B. H. Q. là Chánh văn phòng UBND huyện Vị Xuyên. Sự ra đi của anh Q. là mất mát đối với gia đình và tập thể UBND huyện. Anh Q. vừa được bổ nhiệm cách đây vài tháng. Hiện lãnh đạo UBND huyện đang tổ chức đi thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân", vị lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên thông tin.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.