Vụ phóng viên bị đe dọa "cho đứt cánh tay, bóp đầu": Đây là sự việc nghiêm trọng!

Ông Nguyễn T.Đ. (phóng viên của một tờ báo có trụ sở tại TP.HCM, thường trú Tây Nguyên) thông tin với tờ người lao động, ông đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh Đắk Nông và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc bị một người gọi điện đe doạ "cho đứt đi cánh tay, liên quan bài ông viết.

Nguồn trên thuật lại, sáng 5/4, ông Đ. nhận được tin có việc san lấp, xây dựng trái phép, chặn suối, thác Cá Sấu (nằm giữa phường Nghĩa Tân và Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) nên đến ghi hình. Trong ngày hôm đó, ông Đ. có làm việc với Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương và ông Nguyễn Xuân Bính, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân.

Đoàn kiểm tra của phường tới hiện trường vào chiều 5/4, sau đó xác nhận thông tin ông Đ. cung cấp là đúng, đồng thời cho biết sẽ xử lý nghiêm.

Thế nhưng, chiều tối 5/4, có người đàn ông gọi điện cho ông Đ., xưng tên Trọng, đe dọa: "Mày đưa báo cho đàng hoàng, chứ bọn nó có kiểm tra cũng chẳng làm được gì tao. Tao chấp nhận bỏ tiền cho mày đứt đi cánh tay chứ sợ gì đâu. Bữa sau viết đàng hoàng, không tao bóp đầu đi đó…".

Ông Đ. đã chuyển bản ghi âm cuộc điện thoại đe dọa trên cho Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa và Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Nguyễn Xuân Bính, ông Bính xác nhận, người gọi điện là ông B.Đ.Trọng.

Nguồn trên nêu, ông Trọng có 4ha rẫy gần thác Cá Sấu và đang có ý định xây dựng, khi bị kiểm tra đã đánh một cán bộ địa chính và gọi điện điện đe dọa phóng viên.

Ông Bính trả lời trên Tuổi trẻ online: "Công an đã làm việc, lập biên bản về việc ông Trọng gọi điện đe dọa phóng viên, đánh cán bộ địa chính. Khi hoàn tất các thủ tục sẽ xử phạt hành chính theo quy định".

Lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông chiều hôm qua cho biết trên Tuổi trẻ, dù chưa nhận được đơn của phóng viên Đ. nhưng Đại tá Bùi Quang Thanh (Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) đã chỉ đạo khẩn trương thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm.

"Đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an nguy của phóng viên và người tác nghiệp làm báo nên không thể chấp nhận được. Quan điểm của giám đốc là yêu cầu xử lý ngay để ngăn chặn hành vi vi phạm. Công an tỉnh sẽ làm văn bản giao Công an TP Gia Nghĩa xử lý theo thẩm quyền để làm việc với các bên liên quan", vị này nói với nguồn trên.

