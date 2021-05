Vụ phát tán clip "thác loạn" bar Sunny: 3 đối tượng khai thấy cơ hội để tăng truy cập cho website

Liên quan đến quán bar Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố thêm vụ án "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây ra hậu quả nghiêm trọng" theo điều 295 bộ luật Hình sự.

Hôm 6/5, Phòng Tài chính kế hoạch thuộc UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny tại khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng. Chủ cơ sở này là ông Vũ Tiến Thành (SN 1988; người địa phương).

Việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo đề nghị của Công an thành phố Phúc Yên vì cơ sở này đã sử dụng số lượng lao động không đúng với giấy phép, vượt quá 19 người trong quá trình hoạt động.

Quán bar Sunny là nơi đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đến hát hò, 6 nhân viên quán đã bị lây nhiễm khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phức tạp hơn. Đến nay, hai cán bộ Công an thành phố Phúc Yên đã bị đình chỉ công tác liên quan đến công tác quản lý tại bar này.