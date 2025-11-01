Vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Thông tin bất ngờ về nạn nhân

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái đã phân hủy trong cốp xe ô tô xảy ra trên đường Nguyễn Thị Đẹt (phường Đông Thạnh, TP.HCM) gây xôn xao, theo thông tin trên báo Dân trí, làm việc với cơ quan công an, chủ xe cho biết chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè từ tối 27/10.

Đến sáng 1/11, khi chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối, đồng thời kính xe bị vỡ nên mở cốp ra xem thì phát hiện thi thể của một cô gái bên trong. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như lý do vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Chiếc ô tô nơi phát hiện thi thể cô gái trong cốp. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đậu từ tối 27/10 đúng như lời chủ xe khai nhận. Bên cạnh đó, nhà chức trách nắm được thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

Một cán bộ điều tra thông tin, người nhà xác định cô gái là thân nhân của họ sau khi được cho nhận dạng. Cảnh sát sau đó đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiến hành giám định pháp y nguyên nhân tử vong, đồng thời làm rõ tình tiết nạn nhân nằm trong cốp ô tô.

Cơ quan chức năng đã có thông tin ban đầu về nạn nhân. (Ảnh: Báo Phụ nữ)

Trước đó vào sáng ngày 1/11, chủ xe phát hiện thi thể cô gái nằm trong cốp xe nên đã trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera xung quanh để điều tra, làm rõ.

Trên mạng xã hội, thông tin về sự việc nhận được nhiều sự quan tâm. Mọi người bày tỏ hoang mang, thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến câu chuyện hy hữu này.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.