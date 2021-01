Vụ phát hiện thai nhi bên cạnh thùng rác trên phố Hà Nội: Do ai đó nạo thai xong vứt bỏ?

Sáng 18/1, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một thai nhi bị vứt bỏ cạnh thùng rác trên đường Lê Duẩn.

Trước đó, vào chiều 16/1, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyễn Du nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an quận Hai Bà Trưng. Sau đó, công an quận đã trích xuất camera khu vực lân cận để làm rõ ai đã vứt bỏ thai nhi.

Vị lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng nhận định thai nhi bị vứt bỏ do ai đó nạo thai tại cơ sở nào đó, xong mang tới khu vực thùng rác trước số 269 phố Lê Duẩn bỏ lại đây. Qua khám nghiệm chỉ có 1 thai nhi.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16/1, người dân trong khi đi qua số 269 phố Lê Duẩn phát hiện túi nilon màu đen bị ô tô chèn qua rỉ máu nên đã kiểm tra.

Sau đó, mọi người tiến hành kiểm tra túi nilon sợ hãi phát hiện bên trong là thai nhi nên đã khẩn trương báo cáo công an.