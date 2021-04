Vụ ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu đồng: "Tôi không thích ngồi trong phòng máy lạnh thơm tho để chém gió"

Hôm nay (ngày 10/4), trên trang cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch quận 1, TP HCM có đăng dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc với một số địa phương "bặt vô âm tín" sau khi nhận tiền từ thiện.

Theo ông Hải, ngày 2/3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người nghèo.

Tuy nhiên, đến nay đã 1 tháng 8 ngày, các địa phương này đều không thấy báo lại tình hình triển khai xây nhà cho người nghèo để ông báo cáo lại cho các nhà hảo tâm.

Theo ông, cùng thời gian trên, ông có chuyển cho 5 huyện, thị xã khác và sau khi nhận tiền các địa phương này đều đã thi công nhà tình thương cho người nghèo, chụp ảnh báo cáo lại về cho ông. Sau đó, ông cũng công khai thông tin trên trang Facebook cá nhân để những nhà hảo tâm được biết.

Ông Đoàn Ngọc Hải tỏ ra khá gay gắt khi nhắc đến sự chậm trễ của các địa phương và đề cao "tính công khai, minh bạch, rõ ràng trong thu chi những đồng tiền mồ hôi, nước mắt" của những người đóng góp.

Chính vì vậy, ông yêu cầu các địa phương này phải chuyển lại số tiền thiện nguyện trong ngày hôm nay (10/4).

Ông Hải cũng thẳng thắn phê bình các địa phương và cho rằng những người đứng đầu địa phương "quá vô cảm, không giữ thể diện và không có một tí trách nhiệm nào trước đồng bào".

Mặc dù vậy, nguyên Phó chủ tịch quận 1 khẳng định ông nói và làm vì cái chung, vì sự phát triển của xã hội, vì người dân nghèo chứ không hề có thành kiến với cá nhân, tổ chức nào.

"Các quý vị đừng buồn tôi, tính cách của tôi khi còn làm Phó chủ tịch quận 1 tôi cũng đã như vậy rồi, có gì là tôi nói thẳng. Tôi không thích ngồi trong phòng máy lạnh thơm tho để chém gió, để nói phét", nguyên Phó chủ tịch Quận 1 thẳng thắn.

Phiếu chuyển hơn 106 triệu đồng tiền xây nhà cho huyện Nam Trà My (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào ngày 4/4 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đăng trên trang cá nhân về việc trong thời gian đi làm từ thiện ở các địa phương gặp khó khăn thì cá nhân ông thấy có 3 địa phương là Mèo Vạc (Hà Giang), Ayun Pa (Gia Lai) và Nậm Pồ (Điện Biên) thì lãnh đạo ở những nơi đó luôn "cháy" hết mình vì đồng bào nghèo.

Còn các địa phương khác theo ông sau khi ông chuyển tiền (2 căn nhà tình thương cho mỗi địa phương) thì đến giờ này vẫn" bặt vô âm tín".

Ông Đoàn Ngọc Hải nêu quan điểm: "Một lần không nhiệt tình, không rõ ràng, không khẩn trương vì người nghèo thì đối với tôi sẽ không có lần thứ 2".

Ông cũng khẳng định không cần các địa phương phải tiếp đón chu đáo, niềm nở, ăn uống ngon, khách sạn đẹp... mà chỉ cần kết quả công việc cho người nghèo. Theo ông dự tính thì một căn nhà tình thương xây 15 ngày là xong.

"Tôi cũng không yêu cầu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện phải báo tình hình cho tôi, tôi chỉ cần một anh phó phòng, phó chủ tịch xã có trách nhiệm báo cho tôi là đủ để tôi còn có số liệu, hình ảnh cụ thể báo cáo người dân"...

Sau khi thông tin "đòi lại 106 triệu đồng xây nhà cho người nghèo" được ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải, phía huyện Nam Trà My đã lý giải về sự chậm trễ. Theo thông tin trên Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, số tiền 106 triệu đồng của ông Hải hỗ trợ cũng được gửi vào quỹ của ban cứu trợ huyện Nam Trà My. Huyện đã và đang phân bổ cho các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa với kinh phí mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi nhà theo quy định.

Bà Huệ cũng cho biết do không kết bạn, theo dõi Facebook ông Hải nên không nắm được thông tin nhắc nhở của ông và khẳng định không nhận được tin nhắn, cuộc gọi là từ phía ông Hải yêu cầu cung cấp thông tin tình hình xây nhà cho người nghèo.

Cho đến hiện tại, đại diện TP Châu Đốc, An Giang chưa lên tiếng về vấn đề này.

(Tổng hợp)