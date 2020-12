Vụ ô tô truy đuổi ở Bắc Giang làm 1 người chết: Đổi tội 'gây rối trật tự công cộng' sang tội 'giết người'

Liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng làm 1 người tử vong, xảy ra ngày 11/11/2020 tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, khuya 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can từ tội danh "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Giết người" đối với 4 bị can gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997); Nguyễn Văn Ích (SN 1969); Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990) cùng trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.



Trước đó, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tạm giữ 4 đối tượng trên để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Theo kết luận ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11/11, nhóm đối tượng trên có hành vi dùng xe ô tô BKS: 30A - 190.15 do đối tượng Nguyễn Sinh Mạnh điều khiển, đuổi theo xe ô tô BKS: 99A080.22 do anh Nguyễn Văn Bách (SN 1988, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.



Trên xe của anh Bách thời điểm đó có chị Trần Thị Ngân (SN 1989) và anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1993) cùng trú tại thôn Đoàn Kết, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Khi đến Km86, Quốc lộ 37, thuộc thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa thì xe ô tô do anh Bách điều khiển va chạm với xe ô tô BKS: 20C-073.67 do anh Khúc Văn Khiêm (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Hậu quả khiến anh Nguyễn Văn Bách tử vong, anh Lưu và chị Ngân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ truy đuổi được cắt ra từ clip.

Đến ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng" để tiến hành điều tra.



Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng tình bởi những thông tin thu thập được từ các nhân chứng, video ghi lại hình ảnh anh Nguyễn Văn Bách gục ngã trên đường có nhiều "uẩn khúc".

Người thân trong gia đình nạn nhân Bách cho rằng, các đối tượng truy đuổi hành hung anh này sau tai nạn giao thông là có tính truy sát, giết người nên việc khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng là không đúng.

Từ đó, phía gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị, khiếu nại gửi nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vụ án sau đó được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ những tình tiết liên quan.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, sau khi thay đổi các quyết định khởi tố vụ án và tội danh, cơ quan điều tra công an tỉnh này đã tạm giam cả 4 bị can Thêm, Mạnh, Ích và Sơn để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.