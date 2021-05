Vụ nữ diễn viên bị lộ clip "nóng": Không có tài liệu chứng cứ nào để biết ai đã phát tán clip

Ngày 30/5, chỉ huy phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc Công an Hà Nội, đơn vị cùng Công an quận Cầu Giấy đang tập trung điều tra vụ nữ diễn viên V.T.A.T. (23 tuổi, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) bị lộ "clip nóng". Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng làm rõ cá nhân cũng như động cơ phát tán đoạn video trên của cô T. lên mạng xã hội.

Theo đó, công an đã làm việc với những người liên quan, tuy nhiên họ cho biết không có tài liệu, cơ sở, chứng cứ nào để biết được ai đã phát tán đoạn clip đó.

Diễn biến sự việc cho thấy tối 25/5, cô gái A. T. tổ chức ăn uống tại căn hộ chung cư của mình ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Quá trình này, T. cùng nhóm bạn bị hàng xóm nhắc nhở, phản ánh đến cơ quan chức năng do bật nhạc to gây ồn ào, đặc biệt cố tình tụ tập ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công an phường Trung Hòa phối hợp cán bộ cơ sở nhanh chóng có mặt, yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an phường làm việc và kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số cá nhân trên có biểu hiện sử dụng "bóng cười".

Theo lời anh T. bạn trai của A.T thì tại đây công an phường yêu cầu bạn gái và nhóm bạn nộp điện thoại và cung cấp mật khẩu.

Đến ngày 27/5, đoạn clip nhạy cảm của cô T. cùng bạn trai đã bị cá nhân nào đó phát tán lên mạng xã hội. Sau sự việc, T. chia sẻ với báo chí, cô đã sốc sau sự việc và nghĩ quẩn đi lên cầu Nhật Tân định gieo mình xuống sông tự vẫn nhưng may mắn được mẹ, người yêu ngăn cản.

Được biết A. T. từng tham gia vai phụ trong một số phim truyền hình như "Về nhà đi con".