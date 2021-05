Vụ nữ diễn viên bị lộ clip "nóng": Gây ồn ào nhưng CA phường yêu cầu nộp điện thoại là không đúng

Hành vi mở nhạc lớn chỉ bị xử phạt hành chính

Mấy ngày gần đây, đoạn clip nhạy cảm của một đôi nam nữ mà trong đó, nhân vật nữ được mọi người cho là nữ diễn viên từng đóng phim truyền hình Về nhà đi con tên V.T.A.T (SN 1998, trú tại Hà Nội) bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.



Chia sẻ về sự việc, anh T. (bạn trai A.T; nhân vật trong đoạn clip bị phát tán) cho biết, anh và A.T có quay clip ngắn về chuyện riêng tư của 2 người, bằng điện thoại của A.T.



Nhưng tối 25/5 vừa qua, bạn gái anh cùng nhóm bạn có tụ tập ăn uống tại chung cư trên địa bàn P.Trung Hòa (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) thì bị công an tới kiểm tra, mời về trụ sở làm việc.

"Đang mùa Covid-19 mà tụ tập nên Công an phường Trung Hòa đã đưa nhóm bạn gái tôi về trụ sở làm việc. Hôm đó, không có tôi ở đó, nhóm của bạn gái tôi toàn người trẻ, công an phường kiểm tra hành chính, thu hết điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu điện thoại" - anh T. chia sẻ với PV báo Người lao động và cho biết công an giữ cả nhóm đến 17 giờ hôm sau mới cho về.

Ngay sau hôm lên công an phường về thì clip "nóng" của nữ diễn viên và bạn trai bị phát tán trên khắp mạng xã hội. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến chị A.T sốc và có ý định tự tử.

Chia sẻ về vụ việc này trên Thanh Niên Online, Luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: "Nếu công an phường chỉ làm việc vì nhóm người mở nhạc lớn, gây ồn ào trong khu dân cư, nhưng lại yêu cầu người dân đưa điện thoại, cung cấp mật khẩu điện thoại, là không đúng với quy định.

Bởi hành vi mở nhạc lớn tiếng hiện nay có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền theo Nghị định 167/2013 hoặc Nghị định 155/2016, tùy hành vi".

Nhiều người tỏ ra bức xúc và yêu cầu làm rõ vụ việc clip nóng bị phát tán (Ảnh chụp màn hình)

Giái thích cụ thể về vấn đề này, Luật sư Phát cho biết hiện nay, pháp luật nước ta quy định rất rõ về quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Theo khoản 3 Điều 38 Bộ luật dân sự 2015 và đối chiếu với các quy định khác, luật sư cho hay, chỉ có 2 trường hợp để tịch thu, khám phương tiện vận tải, đồ vật.

Thứ nhất, là khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính, theo Điều 128, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Thứ hai, nếu có căn cứ nhận định trong người, chỗ ở, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến vụ án hình sự có người có thẩm quyền ra lệnh khám xét, thu giữ theo Điều 192 Bộ luật tố tụng hình sự.

Nếu cố ý phát tán clip "nóng", gây tổn hại danh dự thì có dấu hiệu của tội làm nhục người khác

Cũng phân tích về vụ việc clip "nóng" bị tung lên mạng xã hội, theo luật sư Lê Trung Phát cho rằng, nếu việc phát tán clip là cố ý, làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của những người xuất hiện trong clip, thì hành vi này có dấu hiệu của tội "làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, với tình tiết định khung "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông", và có thể đối mặt với hình phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngày 29/5 vừa qua, thông tin trên Người Lao Động, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ông đã chỉ đạo đơn nghiệp vụ công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên V.T.A.T. bị lộ clip riêng tư.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, khi nào có kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ thông báo công khai qua trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Điều 38 Bộ luật dân sự 2015: Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình Khoản 3: Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

(Tổng hợp)