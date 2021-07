Vụ nữ công nhân không xét nghiệm nhưng có kết quả "âm tính với Covid-19": Công ty sẽ thu hồi phiếu

Ông Nguyễn Nhật Trường (Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang) hôm qua thông tin trên báo Nhân dân điện tử, liên quan vụ việc "không đi test vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19", phía Công ty TNHH F.I. (Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang) đã có công văn phản hồi với tỉnh Tiền Giang.

Báo Nhân dân dẫn văn bản cho hay, theo một lãnh đạo công ty, trước quy định người di chuyển liên tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 7 ngày, công ty này có hợp đồng với Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh (địa chỉ tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho 4.301 công nhân.

Ngày 6/7, công ty gửi danh sách 4.301 công nhân cho Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh. Vì thời gian cấp bách và số lượng xét nghiệm nhiều, cần phải cấp giấy xét nghiệm trong ngày nên Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh in phiếu theo danh sách trên.



Hôm sau, Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh đến thực hiện lấy mẫu test nhanh tại Công ty TNHH F.I. cho 4.275 người, kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Phía đơn vị test bàn giao toàn bộ 4.301 phiếu kết quả xét nghiệm cho công ty vào cuối ngày hôm đó.

Theo thuật lại của Tuổi trẻ, lúc đó là 16h20 phút và cần phải trả phiếu xét nghiệm để công nhân ra về. Do đó, hai bên không có thời gian sàng lọc phiếu của những người không đi xét nghiệm, mà chuyển xuống cho trợ lý các xưởng phát cho công nhân. Vì vậy đã xảy ra sự cố đáng tiếc là có người không đi xét nghiệm nhưng vẫn được phát phiếu kết quả xét nghiệm.

"Ngay sau cuộc họp vào ngày 10/7, Công ty TNHH F. I. đã cho cán bộ nhân sự kiểm tra lại toàn bộ danh sách để tìm ra những trường hợp không đi xét nghiệm nhưng được phát phiếu kết quả xét nghiệm, sẽ tiến hành thu hồi những phiếu kết quả này", Tuổi trẻ online ghi nhận.

Nữ công nhân không đi xét nghiệm nhưng vẫn có phiếu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: báo Công an nhân dân.

Theo ghi nhận của báo Thanh niên online, ngày 12/7, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết vẫn đang chờ kết quả xác minh của Công an tỉnh Long An về vụ việc trên.

Trước đó, nữ công nhân 24 tuổi ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, công nhân Công ty TNHH F.I. kể trên báo Tuổi trẻ, khi đi làm tại xưởng hôm 7/7, chị và các đồng nghiệp được tổ trưởng đến phát tờ phiếu kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 . Phiếu có kết quả âm tính Covid-19 và bệnh phẩm thu thập là dịch tỵ hầu. Đáng nói, chị kể trước đó chưa hề có nhân viên y tế nào đến lấy mẫu của chị.

Nữ công nhân kể, chị đã cầm tờ phiếu đó vào một bệnh viện ở huyện Châu Thành khám bệnh và được bảo vệ chấp nhận.

Theo báo Công an nhân dân, hôm 10/7, ông Huỳnh Minh Phúc (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An) thông tin, đơn vị đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động test nhanh Covid-19 đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh, (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), do chưa bảo đảm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu làm rõ việc không xét nghiệm vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ngày 9/7, một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin như: "Không đi test vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, được đi khắp nơi", có nêu "công nhân một công ty tại Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) vẫn được phát một tờ giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 dù không đi xét nghiệm, lấy mẫu; "Xuất hiện giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 giả Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng". Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các Sở Y tế Tiền Giang, Sở Y tế Long An, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên và có biện pháp xử lý nghiêm (nếu có sai phạm), công khai thông tin cho cơ quan truyền thông được biết.

Sở Y tế các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 12/7 để đơn vị tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.



(Tổng hợp)