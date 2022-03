Vụ nữ bệnh nhân tử vong vì nâng ngực: Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đầy đủ

Cần xác minh nhiều vấn đề

Theo quan điểm của Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đời sống xã hội phát triển đồng nghĩa với việc nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao. Tuy nhiên, nhiều người lại không để ý đến chất lượng và năng lực chuyên môn, tay nghề của đội ngũ nhân viên tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ nghe qua những lời quảng cáo hấp dẫn từ các cơ sở thẩm mỹ nên dễ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo thông tin ban đầu từ phía bệnh viện 1A, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề đầy đủ. Bệnh viện cũng đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho Công an quận Tân Bình sau khi xảy ra sự cố.

Công an quận Tân Bình làm việc tại Bệnh viện 1A

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 23a Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, các cơ sở thẩm mỹ phải có giấy phép hoạt động khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông…

Chính vì vậy, trong vụ việc này cần làm rõ bệnh viện nơi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho nạn nhân có giấy phép hoạt động loại dịch vụ nêu trên hay không. Nếu không đáp ứng được những điều kiện luật định, người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ gây hậu quả chết người có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác với mức phạt tù từ 01 – 05 năm, căn cứ vào Điều 315 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với những người cùng thực hiện các công đoạn trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ cho nạn nhân và cá nhân, tổ chức cho thuê địa điểm kinh doanh.

Nếu bệnh viện 1A có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ và các loại giấy phép theo quy định của pháp luật, thì bác sĩ phẫu thuật có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo Điều 129 Bộ luật hình sự, với mức phạt tù từ 01 – 05 năm.

Về bồi thường dân sự, Luật sư Tiền cho biết, mọi hành vi xâm phạm sức khoẻ, tính mạng con người đều phải bồi thường thiệt hại. Căn cứ vào Điều 591 Bộ luật dân sự 2015, tổ chức, cá nhân thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho nạn nhân có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa của người bị thiệt hại, thu nhập bị mất của người bị thiệt hại và người chăm sóc người bị thiệt hại, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Ngoài ra phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình nạn nhân, mức bồi thường do các bên thoả thuận nhưng không quá 100 lần mức lương cơ sở.

https://soha.vn/vu-nu-benh-nhan-tu-vong-vi-nang-nguc-bac-si-co-chung-chi-hanh-nghe-day-du-2022031915314411.htm