Vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng: Trên đường bỏ chạy, nghi phạm tiếp tục gây nổ quả thứ 2

Đêm 17/3, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào 18h30 phút ngày 17/3, Công an quận Hồng Bàng nhận được thông tin tại tiệm vàng Đức Đệ (số 75, phố Hải Triều, tổ dân phố Do Nha 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) xảy ra 1 vụ gây nổ.

Vào thời gian trên, 1 đối tượng nam giới mặc quần áo sẫm màu, đi giày màu đen xông vào tiệm vàng Đức Đệ bất ngờ dùng quả nổ tự chế gây tiếng nổ ở phía trong cửa ra vào của tiệm vàng.

Thấy vậy, chủ tiệm vàng từ trong nhà và một số người dân truy đuổi.

Lúc này, đối tượng bỏ chạy vào trong ngõ Hải Triều 4 được khoảng 50m thì tiếp tục cho gây nổ quả nổ thứ hai, sau đó bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra ít phút, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc.

Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người, tiệm vàng Đức Đệ không bị mất mát tài sản.

Hiện, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm và đang khẩn trương truy bắt.