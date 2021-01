Vụ nổ ở trung tâm Iraq: "Quân Iran" bị trói tay chân, run sợ trước hỏa lực Mỹ?

Mới đây, tờ The Jerusalem Post đăng tải bài phân tích nhan đề: "Rumors of an airstrike in Iraq come amid Iran tensions" (Tin đồn về một cuộc không kích ở Iraq xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Iran) của tác giả Seth J.Frantzman.

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn đa chiều trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cũng như nguy cơ nổ ra xung đột mang tầm khu vực giữa Tehran và Tel Aviv, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.



F-16 Mỹ vừa tiến hành không kích ở Iraq?

Tối 18/1, tin đồn về một cuộc không kích bắt đầu lan truyền ở Iraq. Những tin đồn kiểu này là điều khá bình thường, và việc người ta càng cung cấp nhiều thông tin chi tiết thì khả năng chúng xảy ra càng thấp.

Các nguồn tin ủng hộ Iran ở Iraq tuyên bố rằng "có tiếng nổ" tại một địa điểm có tên là Jurf al-Sakhar và ngay sau đó, họ khẳng định rằng các tiêm kích F-16 của Mỹ đã không kích các nhóm vũ trang thân Iran.

Jurf al-Sakhar nằm ở phía tây nam của Thủ đô Baghdad, Iraq.

Jurf al-Sakhar ở Tỉnh Babil (hay Tỉnh Babylon) được biết là một khu phức hợp quân sự bao gồm các kho vũ khí lớn có liên hệ với lực lượng Đơn vị Huy động Nhân Dân (PMU/PMF) - lực lượng bán vũ trang thân Iran nhưng lại nhận lương của chính phủ Iraq.

Các báo cáo cho biết tại Jurf al-Sakhar có một nhà máy sản xuất tên lửa cũ từ thời nhà lãnh đạo Saddam Hussein.

Rất khó để xác minh rằng liệu nhà máy này còn tồn tại hay được xây dựng lại hay không.

"Bằng chứng" về các cuộc tấn công bao gồm một giả thuyết rằng nó diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang tweet và ai đó đã đăng tải hình ảnh một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ đang bay vòng quanh và các kênh Telegram ủng hộ Iran đã cáo buộc Israel không kích.

Hình minh họa.

Các nhóm Iraq đang bị Iran "trói tay chân"?

Sáng 19/1, Mỹ đã phủ nhận vai trò của họ trước cáo buộc tiến hành không kích và có vẻ như đây một cuộc tấn công bằng chất nổ của nhóm khủng bố IS hoặc một sự cố cháy nổ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã nói rõ rằng họ không biết về bất kỳ hoạt động không quân nào như vậy. Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên CENTCOM nhấn mạnh:

"Vụ nổ tại thị trấn Jurf Sakhar cách Baghdad khoảng 40 dặm không phải là kết quả của hành động quân sự của Mỹ".

Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên CENTCOM.

Các nhóm bán vũ trang do Iran hậu thuẫn đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Mỹ ở Iraq trong 2 năm qua.

Và có vẻ họ đã hạn chế hoạt động này để chờ đợi lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Joe Biden theo lệnh của Iran. Tehran muốn có một khởi đầu thuận lợi với Washington, trước khi có lý do để thổi bùng căng thẳng ở Iraq.

Các tay súng Iraq di chuyển trên hoang mạc với hậu cảnh là các đám khói lớn sau không kích của Liên quân chống khủng bố do Mỹ nhằm vào nhóm khủng bố IS.

Run sợ trước không kích của Mỹ?

Cáo buộc Mỹ tấn công các nhóm bán vũ trang do Iran hậu thuẫn là tâm điểm của những tin đồn.



Đây không phải là điều không thể xảy ra vì vào tháng 12/2019 và tháng 3/2020, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích các nhóm bán vũ trang thân Iran nhằm trả đũa các cuộc tấn công vào lực lượng của họ ở Iraq.

"Các nhóm bán vũ trang" bao gồm Kataib Hezbollah, Harakat Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq, Qais Khazali, Abu Fadak và Falih al-Fayyadh... đã không chỉ là mục tiêu của các cuộc không kích của Mỹ mà còn bị Washington tấn công thông qua các biện pháp trừng phạt.

Các nguồn tin cáo buộc các nhóm này điều hành các nhà tù bí mật và sở hữu các kho quân sự chứa đầy vũ khí bao gồm đạn phản lực 107 mm do Iran cung cấp. Một số nguồn tin còn cho rằng họ sở hữu cả tên lửa đạn đạo.

Vào tháng 12/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các bằng chứng bao gồm các đạn pháo phản lực 107 mm để khẳng định cáo buộc vai trò của Iran trong các vụ tấn công mục tiêu Mỹ ở Iraq.

Cần nhấn mạnh rằng một trong những mục tiêu quan trọng của các nhóm bán vũ trang thân Iran ở Iraq là lính Mỹ phải rút hoàn toàn khỏi nước này.

Với căng thẳng dâng cao ở Iraq và các đồng minh của họ ở Syria đang là mục tiêu của các cuộc không kích, điều tự nhiên là những tay súng này luôn nhìn lên bầu trời và lo ngại một cuộc không kích có thể xảy ra.

Có vẻ như những tin đồn chủ yếu là phóng đại, nhưng chúng cho thấy tình hình bên trong Iraq đang căng thẳng ra sao.

Một cuộc tấn công vào một đoàn xe hậu cần của Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cũng đã được báo cáo vào tối 18/1. Trước khi vụ việc xảy ra, liên tiếp vào các tháng 7 và tháng 8/2020, các nhóm bán vũ trang này đã cáo buộc Israel không kích vào các địa điểm của họ ở Iraq.