Vụ người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng "sống lại" nhằm trục lợi 1,2 tỷ đồng: Bí ẩn gã thầy cúng trong đám tang giả

Theo TTXVN, ngày 17/12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung: Có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984) trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ) nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đề nghị xóa khai tử. Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu. Ảnh TTXVN

Sau khi tiếp nhận tin báo, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quang Trung đã nhanh chóng xác minh ban đầu và làm rõ Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8/6/2020. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để “thay tên đổi số” và lấy tiền bảo hiểm. Do vậy, Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955) để lên một “kịch bản giả chết” hết sức tinh vi.

Ban đầu bà Thập không đồng ý nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập. Làm việc với Cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thập khai nhận: Khi nghe nó nói, tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm.

Với sự “quyết tâm” của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch “giả chết” tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Liên quan đến sự việc, cũng theo báo Dân Trí, đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và bí mật đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Kịch bản tinh vi này đã đánh lừa được chính quyền địa phương, người thân và hàng xóm.

Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật với đông đảo người thân, bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đó, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ với nhân viên bảo hiểm để làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm của Thu.

Khi đám tang kết thúc, Thu rời địa phương, vào tỉnh Đồng Nai (cũ) để làm ăn.

Bà Thập khai nhận, sau khi nhận được tiền bảo hiểm, bà đã đưa cho em gái của Thu để chuyển lại cho Thu đầu tư vào bất động sản và lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo). Do đã bị khai tử, không có giấy tờ tùy thân cũng như tài khoản ngân hàng, Thu phải nhờ nhiều người quen đứng tên nhận và giữ tiền nhằm tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận do mắc bệnh và muốn báo hiếu cho mẹ, nhưng nếu tự tử thì không được chi trả bảo hiểm, nên đã nảy sinh ý định giả chết.

Thu khai: “Sau khi chết, tôi sẽ bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc và không còn liên quan gì đến gia đình. Khi đó, tôi sẽ giống như một người "thay cung đổi số", thay đổi hoàn toàn bản thân”.