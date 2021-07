Vụ người đàn ông đi đòi nợ bị giết ở Hải Dương: Nghi phạm lấy tài sản rồi phi tang thi thể ở nhiều nơi

Ngày 16/7, Viện kiểm sát tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng, sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về các tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự.



Theo Viện kiểm sát nhân dân Hải Dương, quá trình điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân do Năng bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công C., sinh năm 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Khoảng 9 giờ ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, Cao Tài Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C.

Hậu quả làm anh C. tử vong ngay tại đó. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C., đem thi thể anh C. đi phi tang ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Ngày 16/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Cao Tài Năng.



Căn nhà nơi Cao Tài Năng đã sát hại chủ nợ của mình.

Trước đó, theo chia sẻ người thân, khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh Dương Công C. lái xe Mazda CX5 xuất phát từ nhà riêng tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc đến thành phố Hải Dương để thu hồi khoản nợ.

Trước khi đi, anh C. nói với mợi người là đến nhà của của Cao Tài Năng để lấy tiền nhưng từ hôm đó rời nhà, anh C. bặt vô âm tín, gia đình có chủ động tìm kiếm nhưng không thấy mới làm đơn trình báo các cấp chính quyền địa phương, nhờ tìm người mất tích.

Ông Dương Công H. (cha đẻ anh C.) cho hay, gia đình ông không còn lạ gì vợ chồng Cao Tài Năng. Họ thường xuyên đến nhà ông chơi, vay nợ.

Những ngày đầu không thấy con về, ông và mọi người trong gia đình gọi điện thoại thì thấy máy báo bận liên tục. Linh cảm của người cha khi biết có điều chẳng lành nhưng không còn cách nào khác, chỉ biết chờ thông tin điều tra từ cơ quan chức năng.

Cho đến những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, ông nhận thông tin chiếc xe CX5 của con đỗ trên Hà Nội nhưng không thấy người. Từ đó, cơ quan chức năng đã hai lần đến nhà lấy mẫu tóc của các thành viên phục vụ công tác giám định điều tra và xác định nghi phạm của vụ án chỉnh là Cao Tài Năng.