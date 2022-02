Vụ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì ghen tuông: Tìm được thi thể bé

Ngày 17/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), xác nhận sự việc một người đàn ông nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi ngờ vợ ngoại tình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 16/2, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành) và khu vực cháu bé bị cha nhẫn tâm ném xuống thuộc lưu vực sông Trường Giang.

"Chúng tôi huy động hàng trăm người tìm kiếm cháu bé trong đêm. Người đàn ông này hiện đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Đến 0h15 ngày 17/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được cháu. Do quá khuya nên địa phương đã lập biên bản bàn giao thi hài cháu cho gia đình mang về nhà cho ấm cúng, các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát sẽ sớm tiến hành kiểm tra tử thi cháu trước khi an táng", ông Sinh nói.

Ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho hay, người đàn ông có hành vi mất nhân tính trên là Trần Văn Viên (SN 1992, trú xã Tam Hải) còn cháu bé là T.L.V.Y (5 tuổi).

"Toàn bộ sự việc được camera ghi lại", ông Tiến cho biết.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Hải, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được cho là giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Cụ thể, Viên cho rằng vợ ngoại tình với người khác khi lên buôn bán ở chợ thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) nên không về nhà ăn Tết.

Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng nguyên nhân cụ thể phải chờ cơ quan công an điều tra.

https://soha.vn/vu-nguoi-cha-nhan-tam-nem-con-gai-5-tuoi-xuong-song-vi-ghen-tuong-tim-duoc-thi-the-be-20220217062831984.htm