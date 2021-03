Vụ nam thiếu niên bị nhóm người "chôn sống": Bố nạn nhân nói gì về vụ việc?

Ngày 29/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đến đoạn video "chôn sống" nam thiếu niên Nguyễn Q.V. (17 tuổi, trú khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào ngày 27/3, tại một bãi cát ven sông.



Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận V. có mượn xe máy của một người trong nhóm này rồi đi cầm cố. Cộng với việc bố mẹ V. nhờ dạy dỗ nên nhóm đối tượng đã có những hành động phản cảm như trong video đăng tải trên mạng xã hội.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ nhiều ngày qua.

Công an thành phố Vinh cũng đã mời nạn nhân V. cùng bố và mẹ V. lên cơ quan công an để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bố và mẹ nạn nhân cũng đã có một số thông tin trình bày với cơ quan công an liên quan đến sự việc này.

Trao đổi với PV qua điện thoại, anh Nguyễn Văn H. (41 tuổi, trú thị trấn Xuân An) bố của nạn nhân V. cho biết, toàn bộ sự việc này do đích thân anh nhờ một người cháu thân thiết tên Khánh làm, để dạy dỗ con mình nên người. Khánh sau đó đã nhờ nhóm bạn và đã có một số hành động đe dọa như trong video xuất hiện trên mạng xã hội.

V. bị trùm đầu rồi ép nằm xuống hố cát và lấy cát vùi lấp lại.

Trong cuộc trò chuyện với PV, anh H. liên tục khẳng định việc mình chính là người đã nhờ cháu Khánh dạy con mình. Anh H. cho biết, vì bố mẹ đã "bất lực" nên mới nhờ người dạy con mình để nên người, đi vào một quỹ đạo, nghe lời cha mẹ.

"Gia đình bất lực rồi. Tôi không có cách nào nữa nên nhờ đứa cháu giúp dạy con mình. Cháu được phép thay cha thay mẹ để dọa con cho con đi vào một quỹ đạo, nghe cha nghe mẹ.

Múc đích của tôi là rèn luyện cháu thành một con người đàng hoàng", anh H. chia sẻ.

Anh H. và V. được cơ quan công an mời lên làm việc.

Anh H. cho biết thêm, thời điểm sự việc diễn ra anh không ở đó nên anh không biết được cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, anh H. nhận định, việc cháu Khánh làm là một phần cũng là hình thức đe dọa V. Nhưng có một người nào đó "chơi ác" cháu nên quay video và đăng lên mạng xã hội khiến sự việc đi quá xa.

Anh H. cho biết, anh làm nghề lái xe tải. Sau sự việc vừa qua, anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa nên đã tạm thời nghỉ. Anh H. cũng mong cơ quan pháp luật có hướng xem xét và xử lý "giơ cao đánh khẽ".

Bà L. cho biết, khi hỏi cháu mình thì được cháu kể lại chỉ quay video cho vui.

Trước đó, tâm sự với PV, bà Ngô Thị L. (bà ngoại V.) cho biết, khi xem đoạn video, bà L. hỏi V. thì được cháu trả lời là V. cùng nhóm bạn chỉ quay video chơi đùa, quay video cho vui.

Như đã đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị "vùi lấp" dưới hố cát ở gần bờ sông.

11 trong số 13 đối tượng đang bị Công an TP. Vinh tạm giữ hình sự.

Cụ thể, clip dài nhiều phút ghi lại cảnh N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) bị trói tay phía sau đứng dưới một hố cát đã được đào sẵn. Phía trên bờ, một nhóm nhiều thanh niên vây xung quanh. Một thanh niên mặc áo đen trong nhóm này đã chửi bởi, đạp và ép V. nằm xuống hố cát để lấp lại kèm những câu chửi tục tỉu và ép V. phải chết.

Mặc cho V. van xin và hứa không tái phạm nữa, nhóm người này trùm thêm một lớp vải lên đầu nạn nhân rồi ép nằm xuống hố. Nhóm thanh niên này sau đó dùng xẻng, tay lấp cát lại đến khi đầy hố. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận.