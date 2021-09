Vụ nam sinh viên văng tục, đòi "solo" với thầy giáo: Thầy đã rất nhân văn

Hôm 21/9, đoạn clip một nam sinh viên của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic liên tiếp văng tục, đòi solo với thầy giáo vì bắt bẻ không thuộc bài trong buổi học trực tuyến được đăng trên hội, nhóm sinh viên, gây xôn xao dư luận.

Clip dài hơn 4 phút cho thấy, khi giảng viên gọi sinh viên trả bài, nam sinh không trả lời được nên thầy đã hỏi tiến độ học tập của bạn này để xác minh lý do.

Quá trình đối thoại, dù thấy học trò có thái độ hỗn hào, liên tục nói chuyện trống không rồi cắt ngang, thầy giáo vẫn bình tĩnh phân tích; nhưng đáp lại, nam sinh viên không ngừng lên giọng thách thức: "Em thích em nghỉ luôn .....sợ à? Lên phòng đào tạo solo luôn.......".

Sau màn đôi co với thầy, nam sinh viên này tự out khỏi buổi học và nói "Ok, buổi này tao nghỉ" trước sự ngỡ ngàng, bất bình của cả lớp. Hầu hết người theo dõi clip đều lên án gay gắt thái độ, lời nói của nam sinh trên.

Quan sát vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) nhận xét, trong khi sinh viên dùng nhiều lời lẽ thô lỗ để xúc phạm mà thầy giáo có thái độ ứng xử rất bình tĩnh, chuẩn mực, hoàn toàn không gây kích động. Thầy đã rất nhân văn!

Theo luật sư, nếu cơ quan chức năng xác định rõ không phải nam sinh trong clip mắc bệnh tâm thần, mà do nhận thức và cảm xúc thì cần có hướng xử lý phù hợp, làm gương cho sinh viên khác. Xử lý ở mức độ nào, trước hết nhà trường và cơ quan chức năng cần làm rõ hoàn cảnh, nhân thân và khả năng nhận thức của sinh viên có bị tác động bởi yếu tố hoàn cảnh, lối sống, đạo đức, văn hóa hay không.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Đ C.

Ông đánh giá, dù là một sinh viên nhưng nam sinh này không tôn trọng người dạy, không tôn trọng thầy cô giáo thì rất khó để có thể giáo dục.

Xem clip, luật sư Cường cho biết, sinh viên đã vi phạm Điều 6 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT: "Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác". Căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, sẽ có các hình thức xử lý, kỷ luật như sau:

Hình thức khiển trách: Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chất, mức độ nhẹ, hậu quả gây ra ở mức độ thấp, không thiệt hại nhiều

Cảnh cáo: Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng.

Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.