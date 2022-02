Vụ nam sinh mất tích, thi thể được phát hiện dưới sông: Chưa có dấu hiệu vụ án mạng

Chiều 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn.



Qua công tác khám nghiệm tử thi, cảnh sát chưa ghi nhận có thương tích trên cơ thể nạn nhân, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do bị ngạt nước.

Bên cạnh đó, qua khám nghiệm hiện trường công an tìm thấy ba lô của Nghĩa, bên trong có các vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa và một số tiền.

"Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chưa có dấu hiệu của vụ án mạng nên Công an TP HCM đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục làm rõ", một nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM tiết lộ.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Như đã thông tin, rạng sáng 12/2, Nghĩa đến bến xe Miền Đông bằng xe khách. Sau đó Nghĩa được một người đàn ông tên M. chở rời khỏi bến xe đến trước trường ĐH Công nghệ (HUTECH) rồi xuống xe.

Người đàn ông tên M. cũng rời đi đón khách như bình thường và Nghĩa cũng mất liên lạc với người thân và gia đình từ đó.

Đến đến khuya ngày 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông đoạn qua quận Bình Thạnh nên báo công an.

Sau đó Công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác ven sông) dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới.

Đến 6h30 ngày 15/2 người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện thi thể là em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh mất tích trước đó 3 ngày. Hiện người thân đang làm thủ tục nhận thi thể từ cơ quan chức năng.

https://soha.vn/vu-nam-sinh-mat-tich-thi-the-duoc-phat-hien-duoi-song-chua-co-dau-hieu-vu-an-mang-20220215092133622.htm