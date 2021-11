Vụ nam sinh lớp 3 tử vong với hàng chục vết chém: Hung thủ là anh em họ, ở ngay sau nhà

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn) hơn 1 tuần trước. Nạn nhân là cháu Hà Trọng Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3).



Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt được hung thủ sát hại cháu Đ. là Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú xã Sơn Ninh).

Nhà nạn nhân Đ. nơi xảy ra sự việc.

Theo lãnh đạo xã Sơn Ninh cho biết, giữa nghi phạm Quyết và cháu Đ. có quan hệ anh em họ hàng. Nhà của Quyết ở ngay sau lưng nhà của cháu Đ., 2 nhà nằm quay lưng vào nhau.

Được biết, sau khi bị công an bắt giữ, bước đầu nghi phạm Quyết cho biết nguyên nhân ra tay sát hại cháu Đ. vì mâu thuẫn vụn vặt với gia đình của nạn nhân trước đó.

"Đối tượng này thỉnh thoảng có biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên người này không có hồ sơ của bệnh tâm thần, chưa đi chữa bệnh. Bình thường đối tượng cũng không đánh ai bao giờ", lãnh đạo xã Sơn Ninh chia sẻ về nghi phạm Hà Trọng Quyết.

Được biết, Quyết chưa lập gia đình. Thường ngày Quyết chỉ ở nhà giúp bố mẹ làm nông nghiệp.

Khoảng 16h30' chiều 25/10, chị gái của cháu Hà Trọng Đ. đi học về nhà thì hốt hoảng phát hiện em trai nằm gục trên vũng máu ở thềm nhà. Người chị gái sau đó đã hô hoán hàng xóm đưa cháu Đ. đi cấp cứu. Thời điểm này, bố mẹ cháu Đ. đang đi làm đồng chưa về.

Thời điểm đưa đi cấp cứu, cháu Đ. có hơn 10 vết chém trên đầu, gáy, vai và tay. Do vết thương quá nặng, cháu Đ. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Người dân theo dõi vụ việc.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, truy xét các đối tượng.

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt giữ được hung thủ sát hại cháu Đ. là Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú xã Sơn Ninh). Hiện Công an Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Quyết về tội giết người.