Một gia đình bị "khủng bố" suốt 3 năm, liên tục cầu cứu: Bắt khẩn cấp 2 người

Nhà chị L.T.T.N. (39 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai) liên tục bị kẻ lạ "khủng bố" tinh thần, đập phá tài sản đã 3 năm nay.

Lần gần đây nhất là ngày 17/2, lúc 3h sáng có 3 thanh niên đeo khẩu trang đi trên 1 xe máy đến phía sau nhà chị N. rồi dùng gạch, đá ném thẳng vào cửa sổ tầng 2 khiến cửa kính vỡ toang văng khắp nhà.

Cùng thời điểm, 2 thanh niên lạ mặt khác đi trên 1 xe máy dùng gậy đập hư hỏng camera an ninh ở phía trước nhà chị N. rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ chị N., báo Pháp luật TP.HCM cho hay Công an huyện Trảng Bom đã trích xuất camera, điều tra và bắt khẩn cấp Trần Kiệt đang ở trọ tại ấp 1 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và Đoàn Công Thành (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) để làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. Ngoài ra, 2 nghi can trên còn có 3 đồng phạm đang bị truy bắt.

Nghi phạm Kiệt (trái) và Thành bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động

Báo trên dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho hay, hai nghi can khai được một người tên Linh rủ đi "khủng bố" gia đình chị N. dù không có mâu thuẫn, chỉ là đi giúp Linh đi giải quyết mâu thuẫn.

Được biết, đối tượng Linh thường xuyên tham gia “khủng bố” gia đình chị N. năm 2021 và từng bị Công an thị trấn Trảng Bom lập biên bản, yêu cầu bồi thường số tiền 1,5 triệu đồng nhưng sự việc vẫn tái diễn.



Về nguyên nhân bị "khủng bố", chị N. cho Tuổi Trẻ hay trước đây chồng chị có giới thiệu cho một người bạn tên Tấn vay nóng nhưng sau này người bạn đó mất khả năng trả lãi nên chủ nợ quay sang đòi vợ chồng chị N. trả nợ với số tiền lên đến 300 triệu đồng.



"Chồng tôi bảo lãnh Tấn vay 30 triệu thì vợ chồng tôi phải chịu trách nhiệm 30 triệu là đúng rồi. Nhưng nó làm với người ta kiểu gì lên tới mấy trăm triệu rồi bắt chồng tôi trả 300 triệu, mình đâu có liên quan gì mà phải trả. Từ đó nó hù dọa, đe dọa bằng tin nhắn" - chị N. chia sẻ với báo trên.

Cũng theo chị N., việc bị "khủng bố" xảy ra từ năm 2020 đến nay, với 9 lần bị kẻ lạ "tấn công". Ngoài bị ném đá vỡ kính, những kẻ lạ mặt còn ném đá làm hư máy năng lượng mặt trời, đập phá camera an ninh, tạt mắm tôm, dầy luyn khiến tinh thần gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về phía Công an huyện Trảng Bom, thượng tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện cho báo Người lao động hay sự việc của gia đình chị N. đã được công an lập hồ sơ và làm ráo riết. Công an không dung túng mà sẽ điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.



Tổng hợp

