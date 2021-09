Vụ mì Hảo Hảo: Acecook tung bằng chứng kiểm nghiệm hàng ở Việt Nam, tạm ngừng xuất khẩu EU

Aceook khẳng định về Mì Hảo Hảo tôm chua cay tại Việt Nam

Ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến hai lô sản phẩm xuất khẩu của Công ty (Miến Good, hương vị sườn heo, loại 56gr, ngày sản xuất 10/5/2021 và Mì Hảo Hảo, hương vị tôm chua cay, loại 77gr, ngày sản xuất 24/3/2021) bị thu hồi tại EU, ngày 28/8/2021, Acecook Việt Nam đã phát hành thông cáo báo chí khẳng định trong quy trình sản xuất không sử dụng EO (ethylene oxide), tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam.

Theo thông tin phát đi từ Aecook Việt Nam hôm nay, để xác minh và làm rõ sự việc, doanh nghiệp đã tìm hiểu rõ về nội dung cảnh báo của RASFF, tiêu chuẩn EO của các nước thuộc EU cũng như rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, và gửi đi kiểm nghiệm một số sản phẩm xuất khẩu và nội địa tại Trung tâm phân tích Eurofins (Website: https://www.eurofins.vn).

Aecook cho hay, theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm phân tích Eurofins thì sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa không có chất EO và có sự hiện diện của một lượng rất nhỏ 2-chloroetanol (2-CE) với hàm lượng 1,17 ppm.

"Xin lưu ý rằng, sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa có chất lượng đảm bảo và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời, hàm lượng 2- CE này có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn của Mỹ (940 ppm), Canada (940 ppm) và một số quốc gia khác", thông báo từ Aecook viết.

"Hảo Hảo tôm chua cay" nội địa vẫn được đảm bảo an toàn về mặt chất lượng" - doanh nghiệp này khẳng định.

Bản kết quả thử nghiệm của trung tâm phân tích Eurofins. (Nguồn: Acecook)

Vì sao sản phẩm bị thu hồi ở châu Âu?

Cũng trong thông tin phát đi, doanh nghiệp này cho hay, lý do sản phẩm xuất khẩu của Acecook vừa qua bị thu hồi tại EU là do có sự hiện diện của chất 2-CE. Do quy định có tính đặc thù riêng của Liên Minh Châu Âu (EU) về cách tính hàm lượng của EO là giá trị gộp của cả EO và 2-CE, nên sự có mặt của chất 2-CE được EU nhận định là không phù hợp với quy định của họ.

Cũng vì điều này nên hai lô sản phẩm: Miến Good, hương vị sườn heo, loại 56gr, ngày sản xuất 10/5/2021 và Mì Hảo Hảo, hương vị tôm chua cay, loại 77gr, ngày sảnxuất 24/3/2021, bị thu hồi tại EU.

"Nguyên nhân xuất hiện chất 2-CE trong sản phẩm: theo bước đầu xác minh của chúng tôi, đã có nhà cung cấp sử dụng EO để khử khuẩn trong một số nguyên liệu. Bên cạnh đó, kết quả phân tích nguyên liệu của nhà cung cấp cũng phát hiện sự hiện diện của một ít 2-CE, do vậy, chúng tôi cho rằng có thể đây là một nguyên nhân dẫn đến việc EU nhận định là sản phẩm của chúng tôi không phù hợp với quy định của họ", Aecook cho hay.

Kết quả sản phẩm miến Good.

Bản kết quả thử nghiệm mì Hảo Hảo.

Dẫu vậy, phía doanh nghiệp cho biết cần thêm thời gian để xác minh đầy đủ, làm rõ nguyên nhân và sẽ tiếp tục cập nhập trên website chính thức của Công ty Acecook Việt Nam.

Đối với sự việc tại thị trường Liên Minh Châu Âu (EU), phía Acecook cũng sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất và phối hợp với nhà phân phối để tiến hành các công việc thu hồi theo yêu cầu của các cơ quan quản lý tại các quốc gia xảy ra sự việc.

Và trong thời gian này, trước mắt, doanh nghiệp quyết định tạm ngưng xuất khẩu cho thị trường EU, đồng thời trao đổi với những nhà phân phối tại các nước EU về việc ngưng xuất hàng ra thị trường đối với những sản phẩm còn chưa đạt tiêu chuẩn EU về chất 2-CE này.

"Chúng tôi rất mong Quý vị lưu tâm rằng, hàm lượng chất 2-CE của hai sản phẩm Mì Hảo Hảo Tôm chua cay xuất khẩu và Miến Good đang xuất khẩu cho thị trường châu Âu có hàm lượng chất 2-CE là rất thấp (theo kết quả phân tích của Eurofins, Mì Hảo Hảo Tôm chua cay xuất khẩu chỉ có hàm lượng 2-CE là 0,62 ppm và của Miến Good là 5,98 ppm), thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn của Mỹ (940 ppm), Canada (940 ppm) và một số quốc gia khác", phía Acecook cho hay.