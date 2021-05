Vụ mẹ ôm con 7 tuổi nằm trên đường ray chờ tàu: 2 vợ chồng có dấu hiệu bị trầm cảm, nhiều lần đi chữa bệnh

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bà Đỗ Thị S. (SN 1987, trú xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) ôm con nhỏ 7 tuổi lên đường ray tàu tự tử 2 ngày trước. Cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé đã tử vong từ trước nên đã đưa người mẹ về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.



Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) cho biết, ở địa phương, 2 vợ chồng S. và N.Đ.N. có cuộc sống bình thường, hiền lành, chưa xảy ra điều tiếng gì.

Hàng ngày, vợ chồng S. đi làm công ty, kinh tế gia đình khá giả. S. và N. đã có 2 con, trong đó con gái đầu 7 tuổi và một con còn nhỏ.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

"Người chồng bị trầm cảm, lâu nay đi viện chữa nhiều lần nhưng chưa được. Người vợ thời gian này cũng có biểu hiện không bình thường, dấu hiệu bệnh trầm cảm", một lãnh đạo xã Hưng Tân nói và cho biết, lâu nay giữa 2 vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, chưa từng đánh nhau để địa phương phải can thiệp. Nguyên nhân vụ việc có thể một phần do trầm cảm.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Hưng Tân cho biết thêm, đêm trước ngày xảy ra sự việc, giữa 2 vợ chồng S. và N. có xảy ra mâu thuẫn bột phát. Khoảng 5h sáng 8/5, S. dùng xe máy chở con gái 7 tuổi đi ra khỏi nhà.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ít phút sau, S. gọi điện về cho anh trai của mình ở xã Hưng Lam (Hưng Nguyên) thông báo con gái đầu đã tử vong ở đường tàu đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ. Vì ở xa nên người anh lập tức gọi điện cho anh trai của chồng S. thông báo.

Khi đi đến hiện trường, người anh trai yêu cầu S. dẫn đến vị trí bé gái thì phát hiện cháu bé đã tử vong trong lùm cây cạnh đường tàu. Trên thi thể bé gái có vết cứa ở tay trái, chảy máu nhiều.

Nhận được tin báo sự việc, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt tại hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể cháu bé được đưa ra khỏi hiện trường.

Công an sau đó đã đưa S. về Trạm Y tế xã Hưng Mỹ để chăm sóc sức khỏe và đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 8/5, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cháu bé về cho gia đình nạn nhân lo mai táng.

"Hiện việc lo mai táng cho cháu bé đã xong, chính quyền địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu bé. Do người bố bị bệnh và sợ ảnh hưởng nên gia đình cũng chỉ mới báo cho bố là cháu bé bị tai nạn thôi", một lãnh đạo xã Hưng Tân nói.

Trước đó như đã đưa tin, 5h sáng 8/5, lái tàu Vũ Văn Hải điều khiển tàu hàng AH2 chạy đến địa bàn xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên). Từ xa, anh Hải phát hiện có 2 người nằm dọc đường tàu, cách khoảng 200m nên đã phanh khẩn cấp.

Khi tàu dừng hẳn, anh Hải xuống kiểm tra thì thấy người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng.

Anh Hải ngó xuống gầm tàu và đường ray kiểm tra thì không thấy có vết máu nào. Anh Hải sau đó điều khiển tàu tiếp tục hành trình.

Phát hiện sự việc, người dân đã đuổi theo thì người phụ nữ này để cháu bé lại trong lùm cây rồi tiếp tục bỏ chạy. Người dân sau đó đã đuổi theo và giữ người phụ nữ này lại chờ công an đến.

Từ những thông tin tại hiện trường, một số nghi vấn cháu bé đã bị cứa tay chảy máu và tử vong trước khi được mẹ đưa lên đường ray nằm chờ tàu đến tự tử.