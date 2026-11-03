Nữ phi hành đoàn đã hoảng loạn trong chiếc máy bay Learjet khi nó lao xuống Florida khiến 9 người thiệt mạng.

Một chiếc Learjet 60 chở 9 người đã gặp nạn tại một khu nhà di động ở Nam Florida, Mỹ vào ngày 1 tháng 11 năm 2026 trên chuyến bay khởi hành từ Austin, Texas tới Bahamas.

Âm thanh điều khiển không lưu đã hé lộ những giây phút cuối cùng đầy hoảng loạn từ chiếc máy bay riêng trước khi nó lao thẳng xuống đất gần một khu dân cư nhà di động ở Nam Florida, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

“Chúng ta hết thời gian rồi,” một nữ phi hành đoàn trên chiếc Learjet 60 được nghe thấy đang la hét với nhân viên điều khiển không lưu trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chiếc máy bay cắm đầu lao thẳng xuống đất vào khoảng 1 giờ chiều Chủ Nhật (1/11).

Chỉ ít phút trước đó, phi công vẫn báo cáo về trung tâm Điều khiển Không lưu Đường dài Miami rằng họ gặp nhiễu động không khí mức độ trung bình và "băng tuyết mỏng, rõ ràng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát".

Chiếc phi cơ riêng này, ước tính trị giá khoảng 2 triệu USD, đang trên hành trình từ Austin, Texas đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Thế nhưng mọi thứ đột ngột trở nên tồi tệ chỉ trong chớp mắt, khi cô phát đi tín hiệu cấp cứu “Mayday” (tín hiệu báo nguy cấp độ cao nhất dùng trong liên lạc vô tuyến bằng giọng nói trong hàng không và hàng hải) đầy hãi hùng tới nhân viên điều khiển.

“Chúng tôi đang hạ độ cao 8.000 - Mayday, Mayday - chúng tôi đang rơi 10.000 feet (khoảng 3.000m) mỗi phút,” phi công nói. “Chúng tôi đang trong tình trạng vượt quá tốc độ cho phép, hạ độ cao 20,000 feet (6.000m) mỗi phút,” phi công gào lên vài giây trước đó.

“Chúng tôi sắp đâm xuống đất rồi,” cô vừa nói vừa cất lên tiếng kêu thất thanh.

Ảnh: Storyful

Ảnh: Storyful

Một hố sâu khổng lồ để lại trên mặt đất sau khi chiếc Learjet rơi xuống Greenacres, Florida vào ngày 1 tháng 11 năm 2026, làm 9 người thiệt mạng. Ảnh: X

“Tôi vẫn ở đây với cô, hãy nói chuyện với tôi đi,” nhân viên điều khiển không lưu đáp lại.

“Chúng tôi đang rơi 22.000 feet (hơn 6.700m), và máy bay đang nghiêng 60 độ … nhìn ra ngoài đi,” thành viên phi hành đoàn đáp lại, trước khi thốt ra những lời nhắn cuối cùng đầy ám ảnh.

Các tuyến đường đã bị phong tỏa sau khi chiếc máy bay rơi xuống Greenacres, Florida. Ảnh: Storyful

Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện sau vụ tai nạn thảm khốc tại Palm Beach vào ngày 1 tháng 11 năm 2026. Các đoạn video chấn động đã ghi lại cảnh chiếc máy bay lao thẳng xuống đất, bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ và để lại một hố sâu trên mặt đất. Máy bay đã va quẹt vào một cái cây và làm đứt đường dây điện trong một vụ va chạm mạnh đến mức “nghe như tiếng tên lửa lao xuống,” kênh Aviation 24/7 đưa tin. Mảnh vỡ của chiếc phi cơ cùng một căn nhà di động có thể được nhìn thấy tại hiện trường thảm khốc.

Chiếc Learjet 60 này đăng ký thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân có tên LR60271 LLC tại Wilmington, Delaware.

Greenacres là một khu dân cư dành cho các ngôi nhà lắp ghép và nhà di động nằm ngay bên ngoài Palm Springs.

Nguồn: NYPost