Vụ lừa "chạy" điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh với giá 20 tỷ: Nhiều trinh sát bí mật xác minh vị 'đại gia trẻ thành đạt'

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ trên báo Tiền phong, đối tượng Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh) bị xác định là "trùm" sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả… với quy mô lớn.

Mãnh cung cấp hàng cho rất nhiều đầu mối trên địa bàn An Giang và các tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long. Hắn còn có mối quan hệ "rộng", móc nối các đầu nậu "khủng" trên địa bàn và một số tỉnh thành khác.

Đối tượng Trần Trí Mãnh là người đã chi 20 tỷ đồng hòng "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi, đi nơi khác.

Đại tá Nơi khẳng định trên báo Thanh niên, Trần Trí Mãnh đã nhờ cậy Đào Ngọc Cảnh thực hiện vụ "điều chuyển" ông với số tiền 20 tỷ đồng, nhưng bản chất vụ việc này chỉ là lừa đảo "chứ không phải nhờ hỏi, chạy chọt ai hết". Ông nói, Cảnh chỉ là một người bình thường, không có mối quan hệ nào với lãnh đạo cơ quan Nhà nước.

Theo ghi nhận của chuyên trang Công an TP.HCM (thuộc báo Công an nhân dân), Mãnh thành lập công ty vào 7/2005 và làm giám đốc. Ngành nghề của công ty gồm: môi giới đấu giá; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí; bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng khác; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống... Công ty chỉ đăng ký có 7 công nhân, nhưng tính riêng địa bàn tỉnh An Giang, Mãnh đã cung cấp gần 50 đại lý với số tiền "khủng".

Nguồn trên thuật lại, trong mắt người dân địa phương, Mãnh giàu nứt đố đổ vách, như một "đại gia" vì hay ra nước ngoài. Hắn còn được xem như doanh nhân trẻ thành đạt.

Chuyên trang Công an TP.HCM (báo Công an nhân dân) thuật lại: "Toàn bộ hoạt động tại Công ty Gia Thịnh không qua được mắt người dân. Nhiều đơn, điện thoại của quần chúng tố giác Mãnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang cử nhiều trinh sát bí mật xác minh vị "đại gia trẻ thành đạt"".

Theo đó, cả tháng trời trinh sát tìm cách tiếp cận kho chứa hàng cũng như những chuyến xe ra vào kho bãi của Mãnh. Dù công ty không sản xuất nhưng ông chủ này lại có số lượng lớn nhớt với nhãn hiệu nổi tiếng cung cấp cho đại lý toàn tỉnh và các địa phương lân cận. Thậm chí, hàng hóa thường được di chuyển vào ban đêm.

Trước hàng loạt dấu hiệu nghi vấn, ban chuyên án nhận định có thể Mãnh là một trong đầu nậu chứa hàng lậu. Các trinh sát bám sát và ập vào bắt giữ đối tượng Mạnh sáng 2/3, khi hắn chưa kịp kiểm tra kho hàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra thùng hàng chứa nhớt nghi làm giả. Ảnh: Hòa Trang/báo Người lao động

Công san sau đó phát hiện, trước khi bị bắt hơn 2 tháng, Mãnh chuyển khoản cho một số tài khoản lạ với số tiền 10 tỷ đồng. Lúc đầu, Mãnh còn "lấp liếm" rằng đó là tiền thanh toán cho bạn hàng, nhưng trước nhiều chứng cứ từ công an, Mãnh phải thừa nhận hắn dùng tiền nhờ một số đối tượng "điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác, để dễ bề tiếp tục thực hiện các hoạt động bất chính".

Mãnh đã liên hệ với Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Huê, TP Đà Nẵng) để "hợp tác" trong mưu đồ điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.



Đại tá Nơi chia sẻ trên Tuổi trẻ online, trong vụ Trần Trí Mãnh, công an phá án sau chưa đầy hai tháng sau khi xác lập chuyên án. Theo ông Nơi, các đầu nậu, tội phạm muốn duy trì các hoạt động phạm tội lâu dài để thu lợi bất chính trên tuyến biên giới, nên sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn chống đối các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an. Thời gian qua đã có những tay buôn lậu tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

"Điều tôi nói người dân có thể kiểm chứng bằng việc thời gian qua Trần Trí Mãnh đã tìm cách quan hệ, tiếp cận với lực lượng công an và các cơ quan chức năng khác. Nhưng Mãnh không ngờ chúng tôi đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi bị bắt, Mãnh lại có thủ đoạn quan hệ, câu móc trong và ngoài tỉnh để đưa tiền chạy chọt, nhằm đưa cá nhân tôi đi nơi khác", Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi nói trên Tuổi trẻ online.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin với Tuổi trẻ online, các nhóm tội phạm còn "manh động cắt cử người theo dõi ông và một số lãnh đạo công an tỉnh". Tuy nhiên, công an tỉnh sẽ tiếp tục lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, không chùn bước.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, hôm nay 15/3, báo Người lao động dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quý (SN 1991; ngụ quận 3, TP HCM), Hoàng Thị Tâm (SN 1967; ngụ TP Hà Nội), Ngô Văn Trọng (SN 1973; cùng ngụ TP Đà Nẵng). Riêng Đào Ngọc Cảnh (SN 1947) đang quản lý tại cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, vào ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Trần Trí Mãnh (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) để điều tra về hành vi "Sản xuất - kinh doanh hàng giả". Theo nguồn trên, Mãnh liên hệ với Cảnh để nhờ thực hiện âm mưu "điều chuyển" giám đốc công an An Giang. Sau đó, Cảnh liên hệ với Trọng, Quý và Tâm để bàn việc thực hiện theo yêu cầu của Mãnh. Đối tượng Mãnh chuyển trước cho nhóm của Cảnh 10 tỷ đồng, được "hứa hẹn" rằng chỉ 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển. Sau đó nhóm của Cảnh không thực hiện được như giao kèo với Mãnh nên Quý, Tâm và Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh 7,4 tỷ đồng. Các đối tượng nói số còn lại dùng lo lót vụ điều chuyển nhưng thực chất đã được chia nhau tiêu xài cá nhân.

(Tổng hợp)