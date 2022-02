Vụ chìm ca nô làm ít nhất 13 người tử vong: Nạn nhân bật khóc kể về 'tiếng kêu cứu ám ảnh'

Hôm nay, một chiếc ca nô từ đảo Cù Lao Chàm đang trên đường vào đất liền thì bị sóng đánh chìm tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên ca nô có 39 người.

Đã có 13 người tử vong, 4 người đang mất tích trong vụ chìm ca nô.



Ông Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên Tuổi trẻ online, chiếc tàu gặp nạn làm 13 người tử vong và 4 người mất tích thuộc Công ty du lịch Phương Đông, TP Hội An. Đây là tàu kín chuyên dùng đi biển có sức chứa 40 người. Do loại tàu này thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được.

Vị này cho hay, 39 người đều mang áo phao nên khi tàu lật úp mọi người đều nổi, song những người mắc kẹt bên trong khó thoát ra được.

Ảnh: báo Quảng Nam

Cũng theo ông Sơn, đoàn khách gặp nạn đến từ nhiều nơi trong cả nước. Trong số 39 người chỉ có 2 lái tàu là người dân địa phương.

Tờ Thanh niên dẫn lời du khách đi trên chiếc tàu này cho hay, ngày 25/2, họ vào TP Hội An du lịch và sáng nay di chuyển ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Trên đường về đất liền thì gặp nạn.

"Khi tàu rời Cù Lao Chàm, biển không có sóng lớn, đến khi tàu vào gần cảng Cửa Đại thì bất ngờ sóng gió nổi lên đánh úp chiếc tàu. Tất cả du khách hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng kêu cứu đầy ám ảnh", một du khách bật khóc kể trên báo Thanh niên.

Cũng theo nguồn trên, bé V. (14 tuổi, ở Hà Nội) kể, khi tàu sắp chìm, mọi người rất hoảng loạn. "Lúc đó em mặc áo phao nên may mắn trôi nổi trên mặt biển. Khoảng hơn 30 phút sau đó thì em được lực lượng chức năng tiếp cận, cứu hộ đưa vào bờ", V. cho biết trên báo Thanh niên.

Theo Người lao động, anh Trần Quý (trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) là một trong những người sống sót. Anh kể, trưa nay, anh cùng thuyền trưởng Võ Lê Sen chở đoàn khách từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại. Anh ngồi ở cuối ca nô để quan sát và trông chừng. Lúc gần vào đến bờ, sóng đánh mạnh khiến vỏ ca nô bị bể ra, nước tràn vào.

Anh Quý nói, lúc đó anh hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe.

"Tất cả mọi người đều mặc áo phao nhưng bị mắc lại trong khoang tàu nên không thể thoát. Khi hoàn hồn, tôi vội vàng ngụp lặn trong nước để cứu được người nào hay người đấy. Vớt được hơn chục người thì mọi thứ im ắng đến đáng sợ, lúc này tôi cũng đuối sức. Vụ việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp trở tay", báo Người lao động thuật lại lời anh Quý.

Tàu cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: VOV

(Tổng hợp)

https://soha.vn/vu-lat-ca-no-lam-it-nhat-13-nguoi-tu-vong-nan-nhan-bat-khoc-ke-ve-tieng-keu-cuu-am-anh-20220226215839618.htm