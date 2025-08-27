Vũ khí của Ukraine có 8 cách chống lại Nga, nhưng đây là cách tốt nhất

Oleksandr Yabchanka, trưởng bộ phận hệ thống robot của Tiểu đoàn Da Vinci Wolves, chia sẻ với tờ Business Insider rằng có ít nhất tám cách mà các robot này đang được triển khai. Ngoài các nhiệm vụ kể trên, chúng còn được dùng để sơ tán binh sĩ bị thương, rà phá bom mìn, khai hỏa vào các vị trí của Nga, hoạt động như một quả bom cảm tử gần mục tiêu, và thu thập thông tin tình báo.

Ông cho biết một trong những ứng dụng này là "hứa hẹn nhất" đối với lực lượng Ukraine: đó là vai trò của một quả bom cảm tử.

Nguyên nhân là vì các robot này có thể mang lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều so với drone trên không, và có thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần hơn bất kỳ người lính nào một cách an toàn.

"Sự khác biệt then chốt giữa các hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất là khối lượng mà chúng có thể chuyên chở," ông Yabchanka nói. Đây là yếu tố quyết định vì Ukraine cần "luôn đi trước đối phương một bước, hoặc nửa bước, về sức mạnh hủy diệt."

Ông cho biết các drone trên không lớn nhất có thể mang những quả mìn nặng 10 kg, trong khi những robot mặt đất nhỏ nhất mà ông làm việc cùng có thể mang hơn 22 kg và trung bình còn có thể mang nhiều hơn thế nữa.

Các drone mặt đất cũng có thể áp sát vị trí của quân Nga ở cự ly gần hơn nhiều so với khả năng của một người lính trước khi kích nổ. Một số video từ chiến trường cho thấy các robot này lao thẳng vào chiến hào và hầm trú ẩn của đối phương rồi phát nổ.

Trong một video do đơn vị của Yabchanka ghi lại, người xem có thể thấy cách các robot này thâm nhập vào vị trí của quân Nga.

Yabchanka kể lại hồi tháng 3, đơn vị của ông đã điều một robot mang 30 kg thuốc nổ vào một tầng hầm của đối phương.

Nó đã phát nổ ngay bên trong tầng hầm, "chứ không phải ở con đường bên cạnh hay khu vực lân cận," và tiêu diệt nhiều bộ binh Nga. Hiện thông tin này chưa được kiểm chứng.

Những nhược điểm của hệ thống

Công nghệ robot đang liên tục phát triển và cải tiến, nhưng Yabchanka thừa nhận nó vẫn còn những thiếu sót.

Robot có thể thu thập thông tin tình báo qua camera, nhưng không hiệu quả bằng drone trên không. Theo Yabchanka, ngay cả những chướng ngại vật đơn giản như cỏ cây cũng có thể hạn chế chức năng này.

Một vấn đề khác là chúng có thể bị mất liên lạc và khi đó sẽ trở thành "một đống sắt vụn đắt tiền," Yabchanka nói. Nhiều công ty đang ứng dụng AI và các công nghệ khác để cho phép robot tự di chuyển mà không cần người điều khiển, nhưng đây là một cuộc đua phát triển không ngừng nghỉ.

Ví dụ, khi làm nhiệm vụ sơ tán binh sĩ bị thương, robot có thể giúp giảm thiểu rủi ro cho các quân nhân khác. Tuy nhiên, Yabchanka cho biết đây chỉ là phương án cuối cùng, bởi nếu robot bị mất kết nối, người lính bị thương sẽ bị bỏ lại giữa nơi trống trải, xa rời đồng đội và hoàn toàn lộ diện trước các drone của Nga.

Rải mìn và vận chuyển quân nhu

Các robot đang được trang bị súng trường và các loại vũ khí khác để có thể khai hỏa vào vị trí của đối phương, giúp binh sĩ Ukraine tránh được hỏa lực đáp trả. Ông Yabchanka mô tả chức năng này là "phức tạp nhất về mặt triển khai," nhưng nó cho phép đơn vị của ông thực hiện những nhiệm vụ mà "ngay cả những người lính bộ binh dũng cảm nhất" cũng không thể làm được.

Robot cũng có thể rải mìn, một nhiệm vụ "khá nguy hiểm" đối với binh sĩ, vì "trên đầu bạn luôn có cả một bầy drone của kẻ thù lượn lờ." Thêm vào đó, robot có thể mang số lượng mìn nhiều hơn một người lính.

Ngoài vũ khí, robot còn có thể vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho binh sĩ, từ thực phẩm, nước uống đến đạn dược. Yabchanka cho biết một hệ thống robot cỡ trung bình có thể mang khối lượng hàng hóa tương đương sức mang của khoảng 10 quân nhân.

Và không giống như drone trên không, robot mặt đất có thể thực hiện nhiệm vụ rà phá mìn.

Chúng có thể đi trước các đội hình binh sĩ để kiểm tra xem tuyến đường có an toàn hay không. Robot sẽ bị hư hại nếu vướng phải mìn, nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc một người lính bị thương hoặc hy sinh.

Yabchanka cho biết đơn vị của ông cũng đã bắt đầu sử dụng robot để thu gom thi thể của các quân nhân đã hy sinh. Thông thường, công việc này đòi hỏi khoảng tám binh sĩ và luôn đi kèm với rủi ro tính mạng. Tuy nhiên, đây chưa phải là giải pháp hoàn hảo: robot có thể bị ngắt kết nối hoặc trúng mìn, đồng nghĩa với việc các binh sĩ vẫn phải tham gia hỗ trợ.

Công nghệ thay đổi từng ngày

Công nghệ này vẫn đang phát triển, và cả các công ty lẫn binh sĩ đều đang tìm ra những cách mới để cải tiến và sử dụng chúng.

Yabchanka cho biết đơn vị của ông đôi khi trao đổi với các nhà sản xuất qua những cuộc gọi video trực tiếp từ chiến hào.

Một công ty sản xuất robot mặt đất tiết lộ rằng binh sĩ Ukraine thậm chí còn tìm ra những cách sử dụng sản phẩm của họ mà chính công ty cũng không ngờ tới.

Việc sử dụng robot mặt đất trong chiến tranh không phải là điều hoàn toàn mới, và các công ty phương Tây đã từng triển khai các phiên bản của chúng trong những cuộc xung đột gần đây. Nhưng điều nổi bật ở Ukraine chính là quy mô sử dụng và tốc độ đổi mới chóng mặt trong cách chúng được vận hành.

Đây là điều mà phương Tây đang theo dõi sát sao, các công ty và quân đội của họ cũng đang nâng cấp công nghệ để thích ứng. Tuy nhiên, Nga cũng không đứng yên.

Ông Yabchanka cho rằng với bất kỳ ứng dụng mới nào mà Ukraine và các đồng minh tìm ra cho robot, "vấn đề không phải là liệu Nga có làm theo hay không, mà là khi nào họ sẽ làm".

"Vì vậy, câu hỏi đặt ra là bên nào sẽ nhanh hơn?" ông nói.

"Chúng ta cần mở rộng quy mô tất cả những thứ này nhanh hơn người Nga," ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi ngành công nghiệp châu Âu hợp tác chặt chẽ với quân đội và các nhà phát triển Ukraine để thúc đẩy đổi mới.