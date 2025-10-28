Tên lửa Burevestnik của Nga.

Buộc NATO phá sản

Nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi trừ khi liên minh này sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng vốn đã quá tải. Các chuyên gia quốc phòng và quan hệ quốc tế hàng đầu đã đưa ra ý kiến của mình với Izvestia.

Trong cuộc thử nghiệm bay gần đây nhất, tên lửa Burevestnik "đã thực hiện các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang, chứng minh khả năng né tránh tên lửa và hệ thống phòng không. Đây chính là điểm độc đáo của nó", Dmitry Stefanovich, nghiên cứu viên của IMEMO và người sáng lập Dự án Vatfor, nói.

Vì tầm bắn của nó gần như không giới hạn, "nó có thể tránh hoàn toàn việc xâm nhập vào các khu vực có hệ thống phòng không của đối phương", tiếp cận mục tiêu từ bất kỳ hướng tấn công nào. Điều này phân biệt nó với các hệ thống phóng vũ khí hạt nhân khác, Stefanovich giải thích.

Về mặt lý thuyết, tên lửa này có thể được nhắm mục tiêu bằng tên lửa không đối không, nhưng làm như vậy sẽ đòi hỏi phải nâng cấp tốn kém cho lực lượng Không quân của NATO và vẫn có thể không đủ, do Burevestnik bay dưới đường chân trời radar và tiết diện radar nhỏ so với các mối đe dọa đạn đạo truyền thống.

Nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov chỉ ra rằng đoạn phim ghi lại quá trình thử nghiệm tên lửa cho thấy nó được triển khai từ các container vận chuyển-phóng. "Nói cách khác, đây là một bệ phóng di động trên mặt đất", Leonkov cho biết.

Việc phóng tên lửa Burevestnik sẽ cần những bệ phóng chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về trọng lượng và kích thước, Leonkov nói.

Những yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng một xe vận chuyển-lắp đặt-bệ phóng (TEL) Iskander đã được cải tiến, với một bệ phóng duy nhất mang theo hai, bốn hoặc thậm chí sáu tên lửa. Nếu sử dụng bệ phóng nặng hơn, có thể lắp đặt thêm nhiều tên lửa hơn nữa.

"Hiện tại, chúng ta chỉ có thể suy đoán về vấn đề này, nhưng điều chắc chắn là bệ phóng sẽ di động và linh hoạt, tự do lựa chọn vị trí phóng, khiến các hệ thống trinh sát không gian khó có thể phát hiện trước. Vụ phóng sẽ diễn ra đột ngột và theo một quỹ đạo chưa xác định đến mục tiêu", học giả Leonkov nhấn mạnh.

Nhà phân tích cho biết thêm, tầm bắn không giới hạn có nghĩa là tên lửa này có thể được phóng từ bất kỳ điểm nào ở Nga, đồng thời chỉ ra rằng vụ phóng và bay gần đây nhất (14.000 km) không bị bất kỳ ai ở NATO phát hiện hoặc báo cáo.

Chuyên gia Leonkov mô tả Burevestnik là phản ứng của Nga không chỉ đối với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM mà còn đối với học thuyết hạt nhân mới của nước này, học thuyết này đề cập đến một "cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế".

Do đó, tên lửa Burevestnik trở thành một loại "vũ khí ngày tận thế", đảm bảo rằng nếu Nga bị tấn công bất ngờ, kẻ thù sẽ không sống sót để kể lại.

Tự ngồi vào bàn đàm phán

Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik là một vũ khí đáng gờm và "rất đáng sợ", "càng đáng sợ hơn nếu có một số lượng lớn tên lửa này bay lượn vô thời hạn trên toàn cầu theo kiểu bầy đàn", hiện Mỹ và NATO không hề có loại nào tương tự, cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ Michael Maloof nói.

Thời điểm thử tên lửa mới nhất "nhằm gửi đi tín hiệu rằng nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga không thể giải quyết được thì đây sẽ là giải pháp thay thế", nhà quan sát kỳ cựu này tin như vậy.

Ông nói thêm: "Vì vậy, tôi nghĩ thời điểm này mang tính tâm lý, nhưng nó cũng báo hiệu rằng có một loại vũ khí mới chưa từng có tiền lệ và Mỹ không có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào để chống lại Burevestnik".

Theo Maloof, Mỹ có đủ phương tiện kỹ thuật để theo đuổi những năng lực tương tự, nhưng không nên làm vậy. Trong khi đó, khoảng cách giữa thử nghiệm và triển khai Burevestnik có thể cho hai cường quốc thời gian để đàm phán các hiệp ước về loại vũ khí này và các vũ khí chiến lược khác.

"Chúng ta không chỉ có tên lửa hành trình mới nhất này, thứ không thể chống lại, mà còn… những vũ khí siêu thanh có thể bay đến các địa điểm, đặc biệt là ở châu Âu, chỉ trong vài phút. Vì vậy, thời gian cảnh báo gần như bằng không.

Vì vậy, tôi nghĩ thế giới phải nhìn nhận thực tế mới và bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn về cách cải thiện mọi thứ thay vì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và tự tin, trong khi thực tế, điều đó chẳng khác nào tự sát", nhà quan sát nhấn mạnh.

Chuyên gia Maloof lập luận rằng sự bế tắc giữa Nga và Mỹ không có ý nghĩa gì cả, ông chỉ ra lịch sử hợp tác giữa hai nước có từ thế kỷ 18 và thời điểm thành lập nước Mỹ.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là điều cần phải đổi mới, vì không có lý do hay bài học nào cho sự bế tắc mà phe tân bảo thủ và phe diều hâu mong muốn", đồng thời nói thêm rằng đây chính là "tư duy chiến lược bao trùm" và mục tiêu của Tổng thống Trump mà cho đến nay, ông đã chứng minh là không thể thực hiện được.