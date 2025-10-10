Vũ khí "100 tuổi" bất ngờ được săn đón giữa chiến sự Ukraine

Súng máy tưởng bị lãng quên quay trở lại

Theo một nhà sản xuất vũ khí hàng đầu, cuộc chiến tại Ukraine đang làm dấy lên sự quan tâm trở lại đối với các loại súng máy đã được kiểm chứng qua thời gian, bao gồm cả những khẩu có từ thời Thế chiến II.

Một đại diện cấp cao của nhà sản xuất vũ khí Bỉ FN Browning nói với tờ Business Insider rằng nhu cầu và sản lượng súng máy toàn cầu của công ty trong năm nay dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với năm 2022.

Ông Henry de Harenne, trưởng phòng truyền thông và là thành viên ban điều hành của FN Browning, cho biết: "Cách đây 10 năm, hầu hết các quốc gia đều không quan tâm. Còn bây giờ, chúng tôi liên tục có hợp đồng".

Tập đoàn này, thuộc sở hữu hoàn toàn của chính phủ Bỉ, không bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine, nhưng các đồng minh của Kyiv như Mỹ, Anh, Pháp và Bỉ đều là khách hàng của họ. Công ty cũng bán vũ khí cho các quốc gia ngoài NATO như Úc và Ấn Độ.

Nhà máy của công ty tại Herstal là nơi sản xuất súng máy hạng nặng M2 Browning, súng máy đa dụng FN MAG và súng máy hạng nhẹ FN Minimi. Tại Mỹ, hai mẫu FN MAG và Minimi còn được biết đến với tên gọi M240 và M249.

Dù nhiều công ty khác trên thế giới cũng sản xuất các loại vũ khí này, FN là công ty tiên phong sản xuất hàng loạt những khẩu súng máy như vậy cho NATO và trên thực tế vẫn là nhà sản xuất chính.

Công ty cũng chế tạo các loại súng trường như FN SCAR và đạn dược tiêu chuẩn NATO. Ông De Harenne cho biết tổng nhu cầu đạn dược tại FN Browning hiện đã cao gấp bốn lần so với năm 2022.

Sự trỗi dậy của M2 tại Ukraine

Khẩu M2 cỡ nòng .50 đã trở thành tâm điểm chú ý trong năm nay tại Ukraine nhờ vai trò trong lĩnh vực phòng không.

Các đội cơ động thường gắn những khẩu súng máy hạng nặng này lên xe tải dân sự để bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed của Nga có tốc độ bay chậm. Tuy nhiên, Điện Kremlin đang áp dụng các chiến thuật bay mới khiến việc bắn trúng chúng trở nên khó khăn hơn.

Ông De Harenne cho rằng rất khó để biết liệu việc Kyiv dùng súng máy chống UAV có phải là nguyên nhân trực tiếp làm tăng nhu cầu toàn cầu hay không.

Tuy nhiên, ông De Harenne khẳng định rằng sự quan tâm đối với các loại súng máy, cả cũ lẫn mới, chắc chắn đã tăng vọt. Ông dẫn chứng việc Quân đội Pháp gần đây đã gửi đến những khẩu M2 cũ kỹ do lực lượng Mỹ để lại từ Thế chiến II để tân trang.

"Chúng tôi mang chúng về đây, nâng cấp và cấp giấy bảo hành như hàng mới," ông De Harenne nói và cho biết thêm rằng FN đến nay đã tân trang khoảng 2.000 khẩu súng loại này cho Pháp.

Nhà phát minh người Mỹ John Moses Browning đã thiết kế khẩu súng máy hạng nặng dùng dây đạn này vào năm 1921. Đến năm 1945, Mỹ đã sản xuất và phân phối hơn 2 triệu khẩu M2 cho các lực lượng Đồng minh.

Vào những năm 1950, FN Browning trở thành nhà sản xuất M2 chính trên toàn cầu cho NATO. Hiện nay, hơn 90 quốc gia vẫn đang sử dụng khẩu súng máy hạng nặng này trong quân đội hiện đại của mình.

M2 là một vũ khí bộ binh phổ biến, thường được gắn trên giá ba chân khi khai hỏa. Từ một vị trí cố định, nó có thể chế áp bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương bằng hỏa lực dữ dội — tốc độ bắn lên tới 600 viên/phút — và có độ chính xác cao với các mục tiêu cách xa gần . Ukraine cũng đang thử nghiệm các robot mặt đất mang theo khẩu M2.

Ông De Harenne từ chối tiết lộ số lượng M2 và các loại súng máy khác mà tập đoàn đang sản xuất và tân trang, nhưng cho biết con số này lên tới hàng nghìn khẩu mỗi năm.

Cuộc chiến UAV ở Ukraine cũng đang định hình nhu cầu thị trường theo những cách khác. Ông De Harenne tiết lộ các chính phủ đang quan tâm nhiều hơn đến các loại vũ khí để đối phó với những phương tiện bay không người lái.

Ví dụ, quân đội Kyiv thường sử dụng súng shotgun làm tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại các UAV tấn công. FN Browning cũng sản xuất một loạt súng shotgun bán tự động và nạp đạn bằng tay, như FN SLP và P-12.

Công ty cũng đang hợp tác với một đối tác thứ ba chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) để tích hợp công nghệ này vào các trạm vũ khí điều khiển từ xa, nhằm tăng cường khả năng nhận dạng mục tiêu và độ chính xác khi chống lại UAV.

Nhìn chung, ông De Harenne kết luận rằng các chiến thuật trong cuộc chiến Ukraine và lo ngại về một cuộc đối đầu với Nga đã tạo ra giai đoạn bận rộn nhất trong nhiều thập kỷ của FN Browning.

"Chắc chắn là bận rộn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Không có gì phải bàn cãi," ông khẳng định.



