Vụ Hương Giang mời công an đến lập và ghi nhận biên bản tại nhà antifan: Luật sư nói gì?

Tối qua (30/10), nữ ca sĩ Hương Giang đăng công khai trên mạng xã hội một đoạn clip quay lại buổi làm việc của cô với một antifan tại nhà riêng của người này.

Theo nội dung clip, sau khi biết một người phụ nữ đăng tải những thông tin thiếu chính xác về đời tư của mình trên trang cá nhân, Hương Giang quyết định sẽ trực tiếp đối chất. Trong suốt buổi nói chuyện, ngoài Hương Giang và antifan còn có sự chứng kiến của một người mặc sắc phục công an.

Kết quả cuối cùng, cô gái được gọi là antifan đã nhận sai khi đưa tin không chính xác về Hương Giang và giảng hoà với nhau bằng một cái ôm khá thân mật.

Buổi làm việc của Hương Giang và antifan

Sau khi đoạn clip được đăng tải, có rất nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về việc Hương Giang mời công an đến tận nhà của antifan để ghi nhận biên bản có đúng quy định hay không? Thậm chí còn có ý kiến ngờ vực tính chân thực của sự việc này.

Theo nhiên, theo luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh, thuộc đoàn luật sư Hà Nội) nhận định việc Hương Giang mời công an đến lập và ghi nhận biên bản là không sai quy định.

Ông cho biết: "Khoản 2, điều 4 quy định về nhiệm nhiệm vụ quyền hạn của công an xã quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã ghi nhận:

2. Các tin tức, vụ việc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội đều phải được thẩm tra, xác minh, phân loại để có biện pháp xử lý thích hợp: a) Trường hợp hành vi vi phạm chưa đến mức phải xử lý bằng biện pháp pháp luật thì phải nhắc nhở, giải thích, giáo dục người có hành vi vi phạm, giúp họ có ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng đạo đức xã hội và quy định của địa phương".

Thêm nữa tại điều 6 Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định về Ứng xử của công an với Nhân dân cần phải: "1. Kính trọng, lễ phép với Nhân dân; gắn bó mật thiết với Nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của Nhân dân. 2. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai. 3. Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc".

Như vậy việc chiến sĩ công an trong clip của Hương Giang xuống tận nhà người dân ghi nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoàn cảnh điều kiện người này nuôi con nhỏ, sau đó ghi biên bản, nhắc nhở giải thích cho người có hành vi vi phạm khắc phục những sai làm là việc làm đáng hoan nghênh.

Trên thực tế những việc làm tân tâm, hết lòng vì sự bình yên của người dân như vậy đã giảm thiểu được nhiều tranh chấp, mâu thuẫn góp phần ổn định xã hội.

Việc làm này là linh hoạt trong giải quyết các tranh chấp sao cho phù hợp với thực tiến, điều kiện hoàn cảnh của các bên, hướng tới mục đích giải quyết được quyền lợi phù hợp với quy định pháp luật và không phải thuộc trường hợp "hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc".

Mâu thuẫn giữa hai người đã được xoá bỏ

Cũng theo ông Diện, hành vi bôi nhọ, vu khống người khác trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền, thậm chí có thể phạt tù nếu sự việc nghiêm trọng.

"Theo điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có quy định về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác". Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Trường hợp, người vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đối với trường hợp hành vi mang tính chất nghiêm trọng thì tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tội làm nhục người khác được quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trường hợp này, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm với tình tiết định khung tăng nặng là "Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội", ông Diện cho biết.